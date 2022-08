Uitblinker Sommer frustreert Bayern München met record aantal reddingen

Bayern München heeft zaterdagavond voor het eerst dit seizoen puntverlies in de Bundesliga geleden. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann creëerde tegen Borussia Mönchengladbach kans op kans, maar keek bij rust verrassend genoeg tegen een 0-1 achterstand aan. Leroy Sané redde in de slotfase toch nog een punt voor Bayern: 1-1. Aan de kant van de bezoekers was Yann Sommer de grote uitblinker. Met zijn negentien reddingen zette hij een nieuw Bundesliga-record neer.

Trainer Julian Nagelsmann gunde Matthijs de Ligt vorige week zondag tijdens de 0-7 monsterzege op VfL Bochum zijn basisdebuut. Tegen Borussia Mönchengladbach vormden Lucas Hernández en Dayot Upamecano echter weer het hart van de Beierse defensie. Noussair Mazraoui moet sinds zijn komst op de rechtsbackpositie de voorkeur verlenen aan Benjamin Pavard, terwijl Ryan Gravenberch eveneens op de bank begon. Bij de bezoekers werd doelman Sommer al binnen de minuut gedwongen om met een uitstekende reflex op een kopbal van Upamecano handelend op te treden.

Yann Sommer has made 19 saves against FC Bayern today - shattering the previous Bundesliga record in a single match in the competition held by Alexander Schwolow against FC Bayern in January 2022 (14) since the start of detailed data collection [Opta] pic.twitter.com/22M642IlZ6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 27, 2022

Bayern ging vanaf het eerste fluitsignaal op jacht naar de openingsgoal en creëerde in het eerste bedrijf kans op kans. Zo zag Sané zijn volley rakelings over het doel zeilen. Sadio Mané dacht de de ban voor rust alsnog te breken nadat hij na een slimme voorzet van Müller bij de tweede paal vogelvrij kon binnentikken. Door de treffer ging echter een streep vanwege hinderlijk buitenspel van Sané. Luttele minuten trof Mané weer doel. Via een carambool viel de bal voor zijn voeten. Ditmaal stond hij randje buitenspel, waardoor Bayern opnieuw een treffer geannuleerd zag worden.

Het was voor rust eenrichtingsverkeer richting het doel van Sommer, maar op slag van rust kwam Gladbach tegen alle verhouding in op voorsprong. Upamecano maaide over de bal heen, waarna Marcus Thuram een vrije doortocht had en Manuel Neuer vervolgens koel passeerde: 0-1. De thuisploeg ging in het tweede bedrijf op jacht naar de gelijkmaker en kreeg hier voldoende kansen voor. Sané kreeg na 65 minuten de uitgelezen kans om de stand weer in evenwicht te brengen, echter faalde hij oog in oog met Sommer. De Zwitserse goalie bewees sowieso zijn waarde. Met enkele uitstekende uitstekende reddingen werd Bayern langzamerhand moedeloos. In de slotfase kwam Bayern toch verdiend langszij via Sané, die vanaf een meter of twaalf beheerst binnenschoot: 1-1. De Ligt slaagde er als invaller niet in om puntverlies te voorkomen.