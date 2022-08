Dusan Vlahovic pijnigt AS Roma; Schuurs debuteert met overwinning op Dessers

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 20:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:59

Juventus en AS Roma hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. In Turijn kwam Juventus op voorsprong dankzij een benutte vrij trap van Dusan Vlahovic, maar de Romeinen kwamen terug via Tammy Abraham: 1-1. Het was bovendien een bijzonder duel voor Paolo Dybala, die deze zomer de overstap maakte van Juventus naar Roma. Tegelijkertijd was Torino, waar Perr Schuurs debuteerde, met 1-2 te sterk voor het Cremonese van Cyriel Dessers en consorten.

Bij Juventus werd Juan Cuadrado op de rechtsbuitenpositie geposteerd door trainer Massimiliano Allegri. Reden daarvoor was de absentie van Ángel Di María, die verstek moest laten gaan wegens een spierblessure. Ook Leonardo Bonucci was door een blessure afwezig, waardoor Danilo zijn plaats centraal in de verdediging overnam. Roma had vooraf problemen op het middenveld. Naast de langdurig uitgeschakelde Georginio Wijnaldum moesten de Romeinen het ook doen zonder Nicolò Zaniolo. Rick Karsdorp stond wel in de basis, maar de ex-Feyenoorder raakte geblesseerd en liet zich in de 62e minuut wisselen voor Zeki Celik.

ZOOOOOO ?????? Vlahovic schiet in de 2e minuut op prachtige wijze een vrije trap binnen ?? Juve vroeg op voorsprong ??#ZiggoSport #MOTD #JuveRoma pic.twitter.com/qoOn6sqx9K — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 27, 2022

Al in de tweede minuut wist Vlahovic de thuissupporters in extase te brengen. De Servische spits schoot een vrije trap via de onderkant van de lat op schitterende wijze raak. Juventus loerde op de counter en dat bleek met uitbraken op de flanken met Cuadrado en Kostic een effectieve methode te zijn. Manuel Locatelli leek na een fraaie aanval over de vleugels voor de 2-0 te zorgen, maar vanwege een handsbal van Vlahovic eerder in de aanval werd de treffer afgekeurd. In het eerste bedrijf kwam Roma nauwelijks in het schouwspel voor.

Ondanks een dubbele wissel van trainer José Mourinho was Juventus ook in de openingsfase van de tweede helft de bovenliggende partij. De eerste kans na rust was voor Cuadrado, die zijn schot niet genoeg kracht kon meegeven om tot scoren te komen. Ruim twintig minuten voor het eindsignaal kwam Roma op gelijke hoogte. Uit een hoekschop bracht Dybala de bal met een halve omhaal terug voor het doel, waar Abraham stond om binnen te koppen. Dybala werd een kwartier voor tijd gewisseld. Een deel van het publiek applaudisseerde, maar er waren eveneens veel supporters die de spits uitfloten.

Cremonese - Torino 1-2

Waar Schuurs in de openingsronde nog genoegen moest nemen met een plek op de bank, kon hij ditmaal direct rekenen op een basisplek bij Torino. De ploeg van Schuurs en consorten kwam op voorsprong via een eigen doelpunt van Matteo Bianchetti. De centrale verdediger van Cremonese stond in de lijn van een schot, waardoor zijn aanraking met de bal tot een doelpunt leidde. Nadat Nemanja Radonjic op aangeven van Mergim Vojvoda voor de 0-2 had gezorgd, leek het duel gespeeld. Basiskracht Dessers was twee minuten voor tijd nog wel belangrijk met een assist op Leonardo Sernicola, maar verder dan de 1-2 kwam Cremonese niet.