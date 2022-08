Clubicoon Matthäus vol lof: ‘Hij doet me een beetje denken aan Messi’

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 19:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:12

Lothar Matthäus is enorm goed te spreken over Jamal Musiala. De clubicoon van Bayern München maakt zelfs de vergelijking met Lionel Messi en is van mening dat de aanvallend ingestelde middenvelder op termijn ook de Ballon ‘d Or kan winnen.

Musiala kende een wervelende start van het nieuwe Bundesliga-seizoen. Hij was direct tweemaal trefzeker tijdens de met 1-6 gewonnen competitiewedstrijd tegen Eintracht Frankfurt en brak een week later de ban tegen VfL Wolfsburg (2-0 winst). Zijn meest recente treffer was zijn veertiende voor de club, waarmee hij het record van Uli Hoeness brak en de meest scorende Bayern-speler onder de twintig jaar werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De goede prestaties van Musiala zijn ook Matthäus opgevallen. De voormalig wereldkampioen is vol lof over de negentienjarige groeibriljant van der Rekordmeister. "Ik wens hem de titel Wereldvoetballer van het Jaar toe, maar hij zit nog in een bepaalde ontwikkeling”, zo geeft Matthäus aan tegenover Sky Deutschland. “Hij doet me een beetje denken aan Lionel Messi met zijn spelvreugde, zijn bewegingen en zijn dribbels.”

"Als Musiala zo doorgaat, wint hij op een dag de Ballon d'Or”, vervolgt Matthäus. “Hij zou qua grootheid de opvolger van Robert Lewandoswki bij Bayern München kunnen worden, maar we moeten geduldig zijn. Het zal niet vandaag of morgen gebeuren. Maar hij heeft alles wat nodig is.” Musiala moest afgelopen zondag nog verstek laten gaan tijdens de monsterzege tegen VfL Bochum (0-7) vanwege een blessure en begon hierdoor zaterdagavond tegen Borussia Mönchengladbach op de bank.