Dávid Hancko maakt zaterdagavond zijn officiële debuut voor Feyenoord

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 19:10 • Rian Rosendaal

Dávid Hancko gaat zaterdagavond tegen FC Emmen zijn debuut voor Feyenoord maken. De 24-jarige Slowaak, die afgelopen week werd overgenomen van Sparta Praag, start als linksback. Sebastian Szymanski, die tegen RKC Waalwijk nog een basisplaats had, begint op de bank. Bij Emmen staat de deze week aangetrokken Mickey van der Hart nog niet onder de lat, maar hij zit wel bij de selectie. Het duel in De Kuip begint om 20.00 uur.

Hancko maakte afgelopen woensdag in een besloten oefenwedstrijd tegen Willem II (0-0) al zijn officieuze debuut namens de Rotterdammers. Hij vormde in dat duel het centrale duo met Lutsharel Geertruida en liet een goede indruk achter. Tegen Emmen begint hij als linksback, wat ten koste gaat van Quilindschy Hartman. De 20-jarige Hartman stond in het vorige Eredivisieduel, dat met 0-1 werd gewonnen van RKC, nog in de basis, maar werd een kwartier voor tijd gewisseld. Volgens Slot moet hij fysiek nog stappen maken. Hoewel Hancko het grootste deel van zijn carrière als centrale verdediger heeft gespeeld, kan hij ook als linksback uit de voeten. Met name bij de nationale ploeg van Slowakije, waarvoor hij 22 interlands speelde, staat hij vaak op die positie.

Behalve Hancko starten er nog twee andere spelers in de basis bij Feyenoord ten opzichte van het duel met RKC. Oussama Idrissi moet zijn plek namelijk afstaan aan Patrik Walemark. Idrissi stond tegen RKC nog in de basis, maar liet geen goede indruk achter. Halverwege dat duel werd hij vervangen door Walemark, die een sterke indruk achterliet en ook de penalty verdiende waaruit Danilo het enige doelpunt maakte. Daarnaast schuift Lutsharel Geertruida door naar het middenveld, waardoor Szymanski als reserve start en Marcus Pedersen als rechtsback. Feyenoord moet het tegen Emmen doen zonder Igor Paixão, Mats Wieffer en Marcos López. Paixão is nog niet speelgerechtigd, Wieffer heeft een enkelblessure en López liep in het oefenduel met Willem II een lichte blessure op.

Emmen won vorige week met 3-2 van FC Utrecht en trainer Dick Lukkien heeft ervoor gekozen om zijn team niet te wijzigen. Eric Oelschlägel start dus onder de lat, terwijl Van der Hart op de bank begint. Voor middenvelder Mark Diemers zal het treffen met Feyenoord bijzonder zijn, daar hij door Emmen gehuurd wordt van de Rotterdamse club. Tot dusver speelde Diemers 42 officiële duels voor Feyenoord, waarin hij goed was voor drie doelpunten en vijf assists. Emmen moet het tegen Feyenoord zonder de geblesseerde Kyan van Dorp, Maikel Kieftenbeld, Mart Lieder en Metehan Güçlü doen. De Drentenaren beginnen aan het duel als de nummer elf van de Eredivisie, terwijl Feyenoord tweede staat.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Geertruida, Timber, Kökçü; Dilrosun, Danilo, Walemark

Opstelling FC Emmen: Oelschlägel: Veendorp, Araujo, Veldmate, Hardeveld; Vlak, Diemers, Bernadou; Mendes, Zivkovic en Romeny.