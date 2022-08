Lauritsen duwt Go Ahead Eagles met eerste treffer verder het moeras in

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 18:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:54

Go Ahead Eagles is ook na de vierde wedstrijd van het nieuwe seizoen nog zonder punten. De club uit Deventer was zaterdag in de eigen Adelaarshorst ook niet opgewassen tegen Sparta Rotterdam: 0-1. Tobias Lauritsen tekende in de eerste helft voor het enige doelpunt in Deventer. De bezoekers uit Rotterdam, vorige week niet opgewassen tegen Ajax, stijgen dankzij de minieme overwinning naar de voorlopig twaalfde plaats.

Go Ahead was in de beginfase nog wel de dominante ploeg, zonder dat het offensief resulteerde in de openingstreffer. Het was juist Sparta dat de score opende in de achttiende minuut. De inzet van Joshua Kitolano werd nog van de lijn gehaald, maar in de rebound was Lauritsen er als de kippen bij om de 0-1 aan te tekenen. Voor de 1.94 meter lange Noor was het zijn eerste doelpunt van het nog prille seizoen. Enkele minuten daarna schoot collega-aanvaller Younes Namli maar net naast. Doelman Nick Olij bewees ook zijn waarde voor Sparta door een harde knal van afstand van Philippe Rommens uit de bovenhoek te plukken.

Na ruim tien minuten spelen in de tweede helft moest Go Ahead wederom een tegenslag incasseren. Rashaan Fernandes kon zich niet beheersen, gaf een kopstoot aan Shurandy Sambo en moest daardoor met een directe rode kaart het veld verlaten. Doelman Jeffrey de Lange voorkwam halverwege de tweede helft dat Lauritsen zijn tweede treffer van de middag kon vieren. Diezelfde Lauritsen zag kort daarna een inzet maar net naast het doel van Go Ahead verdwijnen. Met enkele wissels bleef het tiental van de thuisclub het proberen, maar de zo gewenste gelijkmaker bleef desondanks uit.

Lauritsen werd enkele minuten voor het einde nogmaals gestuit door De Lange, die tevens een antwoord had op een schot van invaller Jeremy van Mullem. Vanaf de zijkant gaf de vierde official vijf minuten blessuretijd aan, waardoor het thuispubliek bleef hopen op een late 1-1. Die kwam er niet in de toegevoegde tijd. In de 93ste minuut maakte Sven Mijmans, die kort daarna werd gewisseld, nog een hoekschop van Go Ahead onschadelijk. Een nieuwe nederlaag dus voor de Deventenaren, die volgende week zaterdag bezoek krijgen van Feyenoord.