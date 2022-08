Fenerbahçe heeft spijt van aantrekken Bruma en wil onder deal met PSV uit

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 18:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:31

Fenerbahçe stelt geen prijs meer op Bruma. Dat melden verschillende Turkse media. De situatie zou zelfs zo zijn dat de Turkse topclub Bruma terug naar PSV wil sturen. De vleugelaanvaller is door de Eindhovenaren verhuurd aan Fenerbahçe, waarbij de Gele Kanaries een verplichte optie tot koop hebben bedongen. Daar heeft de club nu spijt van.

Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zitten de Turken echter met de gebakken peren. "Bruma is verhuurd met een verplichte optie tot koop. Eigenlijk een uitgestelde koop. Daar zal PSV dus niet aan mee willen werken. De koopoptie kan door Fenerbahçe alleen bij een bizar slecht seizoen niet worden gelicht." De PSV-watcher voegt daar nog aan toe dat de ploeg van trainer Jorge Jesus alleen onder de deal uit kan wanneer het degradeert uit de Süper Lig. Die kans is echter nihil, waardoor de Portugees in ieder geval voorlopig niet lijkt te vertrekken uit de grootste stad van Turkije. "Afspraken zijn duidelijk en gecheckt met en bij de makelaar."

Bruma kwam dit seizoen tot nu toe 192 minuten in actie voor Fenerbahçe. Jesus liet hem twee keer meespelen in het Champions League-tweeluik met Dynamo Kyiv. Nadat de Oekraïners te sterk bleken, kwam Bruma ook twee keer in actie tegen Slovácko. In de Süper Lig kwam de Portugees alleen binnen de lijnen in de wedstrijd tegen Ümraniyespor (3-3). Tot een doelpunt kwam hij nog niet, al verzorgde hij wel de assist bij de 3-0 tegen Slovácko. In de laatste drie wedstrijden zat Bruma niet meer bij de selectie van Jesus.

Via Galatasaray belandde Bruma in 2017 bij RB Leipzig. In juli 2019 klopte PSV op de deur in Oost-Duitsland en telde het twaalf miljoen euro neer voor de aanvaller. In Eindhoven wist hij echter nooit volledig door te breken en was hij vaak wisselspeler. Toch had Bruma ook zijn waarde in Eindhoven. Zo scoorde hij vorig seizoen in de Europa League de winnende treffer tegen FC Midtjylland en verzorgde hij de openingsgoal op bezoek bij Heracles Almelo, waar de Eindhovenaren uiteindelijk met 0-2 wonnen. Het bleek echter niet genoeg te zijn voor een langer verblijf.