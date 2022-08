Ajax is gewaarschuwd: swingend Liverpool haalt bijna de dubbele cijfers

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 17:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:16

Liverpool heeft zaterdagmiddag geen spaan heel gelaten van AFC Bournemouth. De ploeg van manager Jürgen Klopp gaf een galavoorstelling en keek bij rust al tegen een 5-0 voorsprong aan. Liverpool liep na rust uit naar een memorabele 9-0 zege. Roberto Firmino was de grote man met twee goals en drie assists. Tegelijkertijd won Chelsea in eigen huis met 2-1 van Leicester City.

Liverpool - AFC Bournemouth 9-0

Liverpool wilde na de 2-1 nederlaag op bezoek bij Manchester United en de uiterst slechte seizoensstart een statement afgeven en begon ijzersterk aan het duel met Bournemouth. De score werd al na drie minuten geopend door Luis Díaz, die een voorzet van Roberto Firmino vogelvrij kon binnenkoppen bij de tweede paal. The Reds lieten direct erna blijken dat er op Anfield zaterdagmiddag niks te halen viel. Harvey Elliot dacht niet na toen de bal op de rand van het zestienmetergebied voor zijn voeten viel en schoot hard in de lange hoek binnen.

?? ?????? ?????? ?????????? Liverpool beleeft een mooie middag op Anfield en verpulvert Bournemouth. De 3-0 van Alexander-Arnold is er eentje om je vingers bij af te likken.#ViaplaySportsNL #ViaplayVoetbal #LIVBOU pic.twitter.com/Rpl40clGwK — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 27, 2022

Liverpool was heer en meester en voerde de score via Trent-Alexander Arnold na een klein half uur verder op. De rechtsback ging een combinatie aan met Firmino en trof vervolgens vanaf een meter of twintig op geweldige wijze doel met een streep in de linkerbovenhoek. De aanvalsdrang van de thuisploeg was voor rust allesbehalve gestild, want ook Firmino deelde luttele minuten later mee in de feestvreugde. De bal caramboleerde het zestienmetergebied in, waarna de Braziliaanse aanvaller van dichtbij voor de 4-0 zorgde.

Het slotakkoord voor rust kwam op naam van Virgil van Dijk, die een hoekschop van Andrew Robertson overtuigend binnenknikte. Fabio Carvalho kwam na rust in de ploeg voor Elliot. De aanwinst zag hoe de nachtmerrie voor de bezoekers al snel groter werd nadat Chris Mepham de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman schoot. De honger van de ploeg van Klopp was in het tweede bedrijf nog lang niet gestild. Firmino zette in twee instanties na ruim een uur de 7-0 op het scorebord. In de laatste tien minuten volleerde ook Carvalho binnen. Liverpool ging op jacht naar meer en was via Diaz, die opnieuw met het hoofd scoorde, dichtbij de dubbele cijfers, maar een grotere deceptie bleef Bournemouth bespaard: 9-0.

Chelsea - Leicester City 2-1

Op Stamford Bridge vielen zaterdag alle doelpunten in de tweede helft. Chelsea stond toen al met tien spelers vanwege een rode kaart voor Conor Gallagher. De middenvelder ontving in de 27ste minuut zijn tweede gele kaart en moest hierdoor inrukken. In minuut 34 leek Harvey Barnes al koppend te scoren voor Leicester. Het doelpunt werd echter geannuleerd omdat doelman Édouard Mendy te veel zou zijn gehinderd in de lucht. In de slotminuut van de eerste helft raakte rechtsback Reece James nog de paal van dichtbij, na een goede voorzet van Raheem Sterling.

Raheem Sterling loopt juichend weg na zijn allereerste doelpunt namens Chelsea.

Twee minuten na de hervatting tekende diezelfde Sterling voor zijn eerste treffer in het shirt van the Blues. Zijn schot vanaf de rand van de zestien vloog via een Leicester-speler het doel in: 1-0. Sterling verdubbelde zijn aantal doelpunten van de middag in de 63ste minuut. Na een snelle aanval over rechts kwam de bal terecht bij Sterling, die van dichtbij de 2-0 kon aantekenen. Slechts drie minuten later was de spanning terug. Barnes verschalkte Mendy met een geplaatst schot: 2-1. Verder liet Chelsea het echter niet komen op eigen veld, al liet Jamie Vardy nog een grote kans onbenut net voor tijd. De aanvaller snelde langs Mendy, maar zag vervolgens zijn inzet in het zijnet belanden.