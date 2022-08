‘Ajax is een goede club, maar hier komt Antony pas bij een echte club’

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 16:46

Paul Scholes hoopt dat Antony in de slotfase van de zomerse transferperiode alsnog naar Manchester United vertrekt. De voormalig middenvelder van the Red Devils vindt Ajax een prima club voor de Braziliaanse aanvaller, maar in zijn optiek is zijn oude werkgever echt van de buitencategorie. Manchester United zag vrijdag een bod van negentig miljoen euro afgewezen worden door Ajax, dat eerder al aanbiedingen van zestig en tachtig miljoen euro van tafel veegde.

"Wil je met Champions League-voetbal spelen met Ajax, dat die competitie realistisch gezien waarschijnlijk niet zal winnen. Of wil je naar Manchester United, een zeer grote club, komen en in de Europa League actief zijn?", vraagt Scholes zich zaterdag rondom de uitwedstrijd van Manchester United tegen Southampton af in zijn analyse voor BT Sport. "Ik zou daar echt niet over hoeven na te denken." De analist vindt de hele situatie vooral vervelend voor Antony, die Ajax dolgraag wil inruilen voor een contract bij Manchester United.

"The money is just crazy these days and it's stopping players from moving" "I feel a bit for the lad, he obviously wants to come to United"@rioferdy5, @petercrouch & Paul Scholes discuss whether Ajax winger Antony will end up at Old Trafford this summer ?? pic.twitter.com/v0BvSPidN2 — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 27, 2022

"Ik voel met die jongen mee", gaat Scholes verder met zijn verhaal. "Het is duidelijk dat hij zijn zinnen heeft gezet op Manchester United, een van de grootste clubs ter wereld. Bij Ajax speelt Antony bij een goede club, begrijp me niet verkeerd. Maar dit is een echte voetbalclub, waar iedereen in de wereld aandacht voor heeft. En iedereen zal dan ook zijn kwaliteiten zien. De manager (Erik ten Hag, red.) ziet hem natuurlijk graag komen, want ze hebben al eerder samengewerkt. Ik vind het jammer voor de speler dat het zo loopt, maar we zullen zien wat er nog gaat gebeuren."

Scholes kraakt daarnaast enkele kritische noten over de transfersommen die vandaag de dag worden gevraagd, zonder daarbij specifiek Ajax te noemen. "Ik denk dat we niet meer naar het geld moeten kijken, want dat is bij sommige spelers echt belachelijk. Antony is een getalenteerde speler en we zijn het er waarschijnlijk allemaal mee eens dat de vraagprijs wat aan de hoge kant is. Maar zoals ik al zei: de bedragen van tegenwoordig gaan helemaal nergens meer over. Het zorgt ervoor dat spelers niet meer van club wisselen", aldus de bezorgde Scholes, die zich tot slot afvraagt wat Antony kan toevoegen aan het spel van Manchester United.

"Is hij goed genoeg? Volgens mij heeft Antony vorig seizoen niet zo vaak gescoord in de Nederlandse competitie." De presentatrice van BT Sport geeft vervolgens aan dat de vleugelaanvaller de jaargang 2021/22 in de Eredivisie afsloot met acht doelpunten en vier assists. "Dat is voor de Nederlandse competitie niet bijster veel. Hij zal het ook een stuk moeilijker gaan krijgen in de Premier League. De Eredivisie is een stuk makkelijker om in te spelen. Hier zal Antony pas echt getest worden", zo besluit Scholes.