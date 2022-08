Manchester United sluipt de subtop binnen na nieuwe overwinning

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 15:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:54

Manchester United heeft voor de tweede keer op rij gewonnen in de Premier League. Manager Erik ten Hag zag zijn elftal zaterdag met 0-1 zegevieren in en tegen Southampton. Bruno Fernandes kroonde zich in de tweede helft tot matchwinner van the Red Devils. Cristiano Ronaldo begon wederom op de bank bij de bezoekers uit Manchester en Casemiro debuteerde als invaller. Door de minieme overwinning aan de Engelse zuidkust stijgt Manchester United naar de zesde plaats.

Ten Hag begon tegen Southampton met dezelfde basiself als tegen Liverpool (2-1 winst) maandag. Ronaldo zat daardoor wederom op de reservebank. Naast de Portugese superster zat Casemiro, die voor zeventig miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid. Tyrell Malacia en Lisandro Martínez werden wederom naast elkaar geposteerd in de defensie van United. Bij Southampton stond de achttienjarige Belg Roméo Lavia weer in de basis. De middenvelder werd deze zomer voor twaalf miljoen euro overgenomen van Manchester City.

Drie levensgrote kansen in 15 seconden voor United, maar nog altijd 0-0 tegen Southampton. Weet de ploeg van Ten Hag na rust wel te scoren? ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/JAc9ZJ6lPP — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 27, 2022

In de negentiende minuut was United voor het eerst dicht bij een treffer. Na een bizarre scrimmage met vier kansen kon keeper Gavin Bazunu rustig ademhalen. Met name Christian Eriksen kreeg een gigantisch grote kans, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een corner. Aan de andere kant was Southampton na een geweldige corner van James Ward-Prowse via Armel Bella-Kotchap dicht bij de openingstreffer. Zijn poging was echter te ongecontroleerd waardoor de bal over het doel van David de Gea vloog. Vanwege de matige start van United mochten Ronaldo en Casemiro al na een half uur beginnen met hun warming-up.

Vlak na rust mocht Scott McTominay plotseling vrij uithalen, maar zijn poging werd door Bazunu verwerkt tot een hoekschop. In de 54ste minuut kwam United op schitterende wijze alsnog op voorsprong. Anthony Elanga dribbelde gretig in en gaf de bal aan Jadon Sancho. De Engelsman stuurde Diogo Dalot met een precieze pass de hoek in, waarna een afgemeten voorzet volgde, die door Fernandes op knappe wijze vanuit de lucht langs Bazunu werd geplaatst. Door gemiste kansen van Joe Aribo en Kyle Walker-Peters bleef het elftal van Ten Hag in een lastige fase na het doelpunt van Fernandes overeind.

GOAL! ?? Bruno Fernandes zet United met een schot in de verre hoek op voorsprong! Volg alle wedstrijden live ??https://t.co/XM0DbCy9kU#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #SOUMUN pic.twitter.com/aItIItmscV — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 27, 2022

Ten Hag besloot niet lang daarna om Ronaldo het veld in te sturen, als vervanger van de moegestreden Sancho. In de slotfase verscheen ook kersverse aanwinst Casemiro binnen de lijnen bij Manchester United voor zijn officiële debuut. Elanga maakte plaats voor de van Real Madrid overgenomen middenvelder. Ronaldo leek op weg naar de 0-2 kort na zijn invalbeurt, maar de Portugees werd op tijd geblokt door de Southampton-defensie. De invaller moest zich daarna laten behandelen voor een blessure, maar Ten Hag hoefde Ronaldo niet naar de kant te halen.

Bij Southampton dacht iedereen aan een strafschop toen Ché Adams in de zestien leek te worden neergehaald door Martínez. Tot opluchting van alles en iedereen bij Manchester United ging de bal niet op de stip. The Mancunians hielden stand, ook in de zes minuten aan blessuretijd. In de toegevoegde tijd haalde Ten Hag Christian Eriksen naar de kant. Fred mocht in de laatste paar minuten nog opdraven. Manchester United richt nu de blik op het bezoek aan Leicester City van donderdag. Drie dagen later komt koploper Arsenal op bezoek op Old Trafford.