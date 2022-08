Dramatische kijkcijfers nekken VTBL; RTL haalt flop nu al van de buis

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 15:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:05

De voetbaltalkshow VTBL wordt per direct van de buis gehaald, zo is zaterdag duidelijk geworden. Het praatprogramma op RTL7 werd onlangs nieuw leven ingeblazen, maar na slechts zes uitzendingen is besloten om de stekker eruit te trekken. De tegenvallende kijkcijfers liggen hieraan ten grondslag. VTBL werd in 2019 na een halfjaar ook stopgezet vanwege te weinig kijkers. Destijds fungeerde Humberto Tan als presentator.

Ditmaal wordt na enkele weken al een einde gemaakt aan de uitzendingen. "Wegens tegenvallende resultaten is besloten te stoppen met de voetbaltalkshow VTBL", zo laat een woordvoerder van RTL zaterdag weten in een korte reactie aan RTL Boulevard. Naar de eerste uitzending op 8 augustus keken nog 126.000 kijkers, maar daarna kwam al snel de klad in VTBL. De tweede uitzending trok slechts 89.000 kijkers en het lukte het de talkshow geen enkele keer om in de top 25 van best bekeken programma's te komen.

Bij de start van de tweede reeks van VTBL gaf de leiding van RTL nog een hoopvol signaal af. "We spelen geen paniekvoetbal." Enkele weken later is er dus geen vertrouwen meer in de toekomst van het voetbalpraatprogramma. De presentatie was in de afgelopen weken in handen van Simon Zijlemans. Onder meer Theo Janssen, Hedwiges Maduro, Gertjan Verbeek en Karim El Ahmadi schoven aan om hun mening te geven over actuele zaken in de voetbalwereld.

VTBL had ook te maken met stevige concurrentie van VI Vandaag en Veronica Offside, dat eveneens onlangs zijn vuurdoop beleefde. Met Wilfred Genee als presentator trok laatstgenoemde talkshow in de eerste aflevering op het hoogtepunt 717.000 kijkers, met een gemiddelde van 283.000. VTBL, dat op hetzelfde tijdstip op RTL te zien was, trok op het hoogtepunt 342.000 kijkers.