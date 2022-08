Erik ten Hag kiest weer niet voor Cristiano Ronaldo tegen Southampton

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 12:35 • Wessel Antes • Laatste update: 12:52

Erik ten Hag kiest zaterdag tijdens de uitwedstrijd van Manchester United bij Southampton wederom niet voor Cristiano Ronaldo in zijn basisopstelling. De Portugees moest het tijdens de 2-1 thuiszege op Liverpool doen met vijf minuten als invaller, en begint nu weer op de reservebank. Ook Casemiro start nog niet in het elftal van Ten Hag, die dezelfde elf namen als tegen Liverpool opstelt.

Onder de lat staat keeper David de Gea nog altijd geposteerd. Hoewel er deze zomer vele namen van keepers rondzingen in Manchester, is de Spanjaard nog altijd de nummer 1 bij the Red Devils. Verder is de defensie van United ongewijzigd. Dat betekent dat Lisandro Martínez en Tyrell Malacia na hun sterke wedstrijd tegen Liverpool wederom mogen starten.

?? Presenting the United XI for today's lunchtime kick-off! ??#MUFC || #SOUMUN — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2022

Op het middenveld neemt Casemiro de plek van McTominay nog niet over. De dertigjarige Braziliaan kwam deze transferzomer voor ruim zeventig miljoen euro over van Real Madrid. Het zal niet lang meer duren voor de Schot zijn plaats moet inleveren aan de ervaren middenvelder. Christian Eriksen en Bruno Fernandes completeren het driemansmiddenveld. Laatstgenoemde maakte als aanvoerder grote indruk tegen Liverpool en was een plaag voor het verzwakte middenveld van the Reds.

Marcus Rashford start tegen Southampton opnieuw in de spits. Tegen Liverpool liet de jonge Engelsman zich eindelijk weer zien bij United. Op rechtsbuiten staat Jadon Sancho, die tegen Liverpool op koelbloedige wijze de openingstreffer voor zijn rekening nam. Anthony Elanga start op de linkerflank. Het duel in het St. Mary’s Stadium begint om 13.30 uur.

Opstelling Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Djenepo; Ward-Prowse, Lavia, Elyounoussi; Aribo, Adams, Armstrong

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; McTominay, Eriksen, Fernandes; Sancho, Rashford, Elanga