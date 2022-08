Verbazing over transfer PSV: ‘Ik vind mezelf beter dan Ki-Jana Hoever’

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 13:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:20

Milan van Ewijk lijkt ondanks eerdere interesse van PSV en Feyenoord ook dit seizoen gewoon voor sc Heerenveen uit te komen. Dat een overstap naar PSV niet doorging, zorgde voor enige teleurstelling bij de 21-jarige rechtsback, die in gesprek met Omrop Fryslân vertelt hoe hij tot zijn verbazing zag dat de Eindhovenaren Ki-Jana Hoever haalden voor de rechtsbackpositie.

Van Ewijk hoorde deze zomer dat PSV interesse had, maar daar bleef het uiteindelijk bij. “Ik heb niet echt meer iets gehoord. Ze hebben Hoever gehaald, en die mag het met Phillipp Mwene uitvechten op de rechtsbackpositie”, aldus Van Ewijk, die niet onder de indruk is van Hoever. PSV-trainer Ruud van Nistelrooij koos er eerder in augustus voor om Hoever niet mee te nemen voor het uitduel met Rangers in de Play-offs van de Champions League. Volgens het Eindhovens Dagblad was PSV ontevreden over de sportieve ontwikkeling van de twintigjarige verdediger, waardoor Hoever zich bij Jong PSV moest melden. Van Ewijk: “Ik had gelezen dat Hoever naar Jong PSV is gestuurd door zijn mentaliteit of weet ik veel. Weet je, ik kan er wel om lachen. Maar dat is persoonlijk. Dat hou ik voor mezelf.”

Even later komt Van Ewijk, die vorig jaar zomer de overstap maakte van ADO Den Haag naar Heerenveen, toch nog op terug op zijn mening over Hoever. “Ja, wie A zegt moet ook B zeggen. Als je ziet dat er zo’n keuze gemaakt wordt, dat ze voor Hoever gaan en niet voor mij… Weet je, misschien spreek ik nu uit hoogmoed, maar ik vind niet dat er een heel groot verschil zit tussen Hoever en mij. Ik vind mezelf eigenlijk beter dan hem.”

Ook Feyenoord had interesse in de diensten van Van Ewijk. “Maar ja, die hebben Marcus Pedersen en Lutsharel Geertruida”, zegt hij daarover. “Ik weet niet of Feyenoord nog interesse heeft. Rotterdam is mijn hometown. Dat zou mooi zijn. Maar anders blijf ik lekker hier. Geen probleem”, besluit Van Ewijk, die afgelopen seizoen nog door de Heerenveen-supporters werd uitgeroepen tot beste speler van het seizoen. Hij kwam daarin in alle competities tot 38 duels, waarin hij goed was voor één doelpunt en één assist.