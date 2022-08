Unibet: een odd van 4.50 als Danilo de ban voor Feyenoord weet te breken!

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 12:00 • Laatste update: 12:11

Feyenoord neemt het zaterdagavond op tegen FC Emmen. De Rotterdammers hopen tegen de ploeg van trainer Dick Lukkien de eerste thuiszege in competitieverband te boeken. Twee weken terug bleef Feyenoord in De Kuip tegen sc Heerenveen nog steken op een doelpuntloos gelijkspel. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Eredivisie-duel.

Feyenoord zag tijdens de zomerse transferwindow een groot aantal sterkhouders vertrekken, maar versterkte zich de afgelopen weken ook flink. Igor Paixão, Dávid Hancko en Marcos López zijn de meest recente aanwinsten die trainer Arne Slot mocht verwelkomen. De Stadionclub wist vorig weekend niet te overtuigen tegen RKC Waalwijk. Dankzij een benutte strafschop van Danilo greep Feyenoord echter wel de volle buit: 0-1. De Rotterdammers kwalificeerden zich direct voor de groepsfase van de Europa League en werden vrijdagmiddag gekoppeld aan Lazio, FC Midtjylland en Sturm Graz.

FC Emmen zal niet ontevreden zijn over de huidige seizoensstart met vier punten uit drie duels. De Drentenaren openden het seizoen met een kansloze nederlaag tegen PSV (4-1), zagen vervolgens een zege in de slotminuten door hun handen glippen tegen RKC (1-1) en boekten afgelopen weekend tot slot een verrassende 3-2 zege op FC Utrecht. Onder meer Mark Diemers en Richairo Zivkovic werden deze zomer transfervrij aangetrokken. Dat gold ook voor Maikel Kieftenbeld, maar de middenvelder liep tegen PSV op ongelukkige wijze een zware knieblessure op.

Slot liet op de persconferentie in aanloop naar het treffen met FC Emmen weten dat het meespelen van Danilo nog onzeker is. Al verwacht de trainer van Feyenoord wel dat de Braziliaanse spits kan spelen. Danilo loopt momenteel één-op-één, waardoor er het nodige van hem mag worden verwacht. Ole Romeny wist aan de zijde van de bezoekers het net te vinden tegen PSV en FC Utrecht en lijkt de speler om bij FC Emmen in de gaten te houden.

