Toornstra hoopt Feyenoord-fans te belonen met bijzonder afscheidscadeau

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 10:57 • Wessel Antes

Jens Toornstra hoopt de supporters van Feyenoord aanstaande zondag te belonen met een bijzonder afscheidscadeau: een doelpunt tegen Ajax. Dat zegt de 33-jarige middenvelder met een grote glimlach voor de camera’s van Rijnmond. Met zijn nieuwe club FC Utrecht speelt Toornstra zondagmiddag om 12.15 uur een kraker tegen landskampioen Ajax.

Toornstra werd de laatste dagen vaak aangesproken over de wedstrijd tegen de Amsterdammers. In Rotterdam hoopt men dat de middenvelder direct een doelpunt kan maken tijdens zijn terugkeer bij Utrecht. “Die kwam vaak langs ja, die kwam vaak langs. Ik zeg tegen iedereen dat ik mijn uiterste best ga doen. Dat zou het weekend extra mooi maken, maar ik kan niks beloven”, aldus Toornstra.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zaterdagavond neemt Toornstra na acht seizoenen in een uitverkochte Kuip afscheid van Het Legioen. Voor de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Emmen zal de middenvelder geëerd worden voor zijn prestaties bij de club. Tientallen supporters waren de afgelopen dagen in de weer met een megaspandoek voor het clubicoon, die in totaal maar liefst 313 keer in actie kwam voor Feyenoord.

Toornstra maakte in acht seizoenen 65 doelpunten en leverde 62 assists af. Hij had als sleutelspeler een belangrijke rol in het eerste kampioenschap van Feyenoord in achttien jaar tijd. In het seizoen 2016/17 maakte Toornstra maar liefst veertien doelpunten in de Eredivisie, toevalligerwijs allemaal in De Kuip. Daarnaast won de rechtspoot twee keer de TOTO KNVB Beker met de club en voegde hij ook tweemaal de Johan Cruijff Schaal toe aan zijn palmares. Deze week zette hij zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2024 aan Utrecht verbonden houdt.