UEFA maakt Europese speelschema’s van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ bekend

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 10:30 • Wessel Antes • Laatste update: 11:27

De UEFA heeft zaterdag de Europese speelschema’s van de groepsfases van alle Europese toernooien bekendgemaakt. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ weten daardoor wat ze te wachten staat in de komende maanden. Ajax start met een thuiswedstrijd tegen Rangers, terwijl Feyenoord direct moet afreizen naar de lastige uitwedstrijd bij Lazio. PSV begint in Eindhoven tegen FK Bodø/Glimt.

Voor Calvin Bassey betekent het speelschema direct een weerzien met zijn oude club. De Amsterdammers trappen op woensdag 7 september om 18.45 uur af tegen Rangers. Ook de laatste groepswedstrijd van Ajax is tegen het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst, die in Schotland op handen wordt gedragen na het bereiken van de groepsfase van het miljoenenbal.



PSV begint op donderdag 8 september om 18.45 uur aan de Europa League met een thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt. In de tweede speelronde kunnen de Eindhovense fans al afreizen naar Londen voor een prachtig affiche tegen Arsenal. PSV eindigt de groepsfase ook tegen Bodø/Glimt. Drie dagen later staat de Eredivisie-kraker tegen Ajax op het programma.

Feyenoord begint op donderdag 8 september om 21.00 uur aan de Europese campagne met een uitwedstrijd bij Lazio. De Rotterdammers moeten het in Rome doen zonder meegereisde fans, vanwege een straf die de UEFA eerder al uitdeelde. De vorige keer dat Feyenoord in Rome was reisden de fans massaal af naar de Italiaanse hoofdstad en ging het daar flink mis. Zo werd een oude fontein gesloopt en waren er vele andere incidenten. Feyenoord sluit af met een thuiswedstrijd tegen Lazio.

AZ begint in de groepsfase van de Conference League met een uitwedstrijd tegen het Oekraïense Dnipro-1. Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt het duel afgewerkt in Slowakije. Een week later ontvangt AZ FC Vaduz in het AFAS Stadion. Ook het uitduel van AZ met Apollon Limassol wordt gespeeld in een ander stadion. Limassol speelt Europese thuiswedstrijden in het GSP-Stadion, dat gelegen is in Nicosia. Het nationale elftal van Cyprus speelt daar normaliter alle thuiswedstrijden. Het stadion is overigens ook het enige door de UEFA goedgekeurde stadion in het land.