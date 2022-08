‘Memphis Depay heeft na afketsen transfer plotseling nieuwe optie’

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 09:50

Real Sociedad en Barcelona onderhandelen over een transfer van Memphis Depay, zo meldt Mundo Deportivo zaterdagochtend. De 28-jarige aanvaller zag een transfer naar Juventus afketsen, maar Barça hoopt hem deze week alsnog te lozen. Een binnenlandse transfer in LaLiga zou nu tot de uittocht van Depay kunnen leiden.

Sociedad verkocht Alexander Isak vrijdag voor zeventig miljoen euro aan Newcastle United en ziet in Depay de ideale opvolger van de Zweedse spits. Een gedeelte van de miljoenen die de club voor Isak ontving is daarom gereserveerd voor een transfer van de sterspeler van Oranje. Barcelona baalt ervan dat Depay nog steeds onder contract staat en werkt graag mee aan de transfer. Juventus koos er deze week toch voor om met Arkadiusz Milik aan de haal te gaan, waardoor Depay voor de Turijnse club in ieder geval geen optie meer lijkt te zijn.

In een eerder stadium liet Depay naar verluidt in de kleedkamer van Barcelona doorschemeren niet happig te zijn op een vertrek bij de club. Hij zou Barça alleen willen verlaten voor een absolute topclub die uitkomt in de Champions League. Sociedad speelt het komende seizoen in de Europa League, maar gezien de geringe kans op speeltijd bij Barcelona denkt de Spaanse krant dat de club alsnog kans maakt. Depay wil graag wedstrijdritme opbouwen voor het WK in Qatar.

Sociedad kan de vijfde club worden waar Depay voor speelt. De flamboyante rechtspoot debuteerde in 2012 voor PSV, waar hij in 123 officiële wedstrijden vijftig keer wist te scoren. Daarnaast gaf Depay 29 assists. Manchester United nam hem in juli 2015 voor 34 miljoen euro over van de Eindhovenaren. In Engeland wist de Oranje-international nooit echt zijn stempel te drukken, waarna hij naar Olympique Lyon vertrok. Na vijf goede jaren in Frankrijk werd Depay vorige zomer door Ronald Koeman meegenomen naar Barça. In zijn eerste seizoen in LaLiga maakte hij twaalf doelpunten.