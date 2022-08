VZ 5: Antony doet boekje open over Ajax; Ünüvar kiest voor Turkije

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:30

Antony doet in gesprek met Fabrizio Romano zijn beklag over Ajax

De vleugelaanvaller van Ajax houdt zich niet in tijdens een Youtube-interview met transferexpert Fabrizio Romano. Antony verzekert dat hij al sinds februari weg wil uit Amsterdam, wat Ajax volgens hem de tijd geeft een geschikte vervanger te vinden. De leiding van de regerend landskampioen werkt echter niet zomaar mee aan een vertrek van de speler. Manchester United zag namelijk al drie biedingen (van 60, 80 en 90 miljoen euro) afgewezen worden.

Naci Ünüvar ruilt Ajax tijdelijk in voor speeltijd in de Turkse competitie.

De aanvallende middenvelder verlengde zijn contract bij Ajax onlangs nog tot medio 2026. Desondanks kiest de ambitieuze Ünüvar ervoor om tot het einde van het seizoen op huurbasis uit te komen voor Trabzonspor. Vanwege de moordende concurrentie op het Amsterdamse middenveld lijkt het Ünüvar verstandiger om elders speeltijd op te doen.

Dick Advocaat is juist zeer te spreken over Joey Veerman

De voormalig trainer van onder meer PSV begrijpt wel waarom de middenvelder woensdagavond kwaad was na afloop van de nederlaag tegen Rangers (0-1) in de play-offs van de Champions League. Op een vraag van Wilfred Genee of hij international zou moeten worden, antwoordt Advocaat: “Jazeker. Hij heeft een fantastische pass, ziet het snel, maar moet niet te hoog staan.”

‘Burak Yilmaz is door investering in zakenimperium mede-eigenaar Fortuna'

Volgens Valentijn Driessen is de 37-jarige aanvaller inmiddels mede-eigenaar van Fortuna Sittard. Dat vertelt de journalist vrijdagavond in het programma Kick-Off van De Telegraaf. Driessen meldt tevens dat de Turkse spits geld in het zakenimperium heeft gestoken dat eigenaar is van Fortuna.

'Newcastle United probeert het opnieuw bij Ajax voor Edson Álvarez'

In de Mexicaanse media verschijnen berichten dat Newcastle United wederom in de markt is voor Edson Álvarez. De ambitieuze Premier League-club zou momenteel een bod van veertig miljoen euro voorbereiden op de middenvelder van Ajax. Een eerder bod van dertig miljoen euro op Álvarez werd resoluut afgewezen door de Amsterdamse club.

