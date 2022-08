Lazio geeft Feyenoord inkijkje in kwaliteiten en verslaat Internazionale

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:59

Lazio heeft vrijdagavond overtuigend afgerekend met Internazionale. De Romeinen, ingedeeld bij Feyenoord in de groepsfase van de Europa League, waren in het eigen Stadio Olimpico met 3-1 te sterk voor de ploeg van trainer Simone Inzaghi. Felipe Anderson wist voor rust de score te openen, waarna de Milanezen na rust op gelijke hoogte kwamen via Lautaro Martínez. Luis Alberto zorgde op fraaie wijze voor de 2-1, waarna Pedro het slot in de deur gooide. Lazio is voorlopig koploper in de Serie A.

Aan de kant van Inter stond Denzel Dumfries 69 minuten op het veld, voordat hij werd vervangen door Matteo Darmian. De Nederlander was belangrijk voor zijn ploeg door de assist op Martínez te geven. Naast de Argentijn stond Romelu Lukaku geposteerd, maar de Belg kwam niet tot scoren en werd tegelijkertijd met Dumfries gewisseld. Edin Dzeko nam zijn plaats in, al kwam ook hij niet tot scoren in het stadion dat hij vanuit zijn tijd bij AS Roma nog goed kent. Stefan de Vrij kwam negentig minuten in actie.

De eerste helft werd bepaald niet gekenmerkt door spektakel. De bezoekers waren de bovenliggende partij, al kwam de eerste grote kans van de wedstrijd wel op naam van Lazio-spits Ciro Immobile. De Italiaan ontving de bal in het zestienmetergebied, maar hij zag zijn poging net naast de verkeerde kant van de kant belanden. Tien minuten voor rust schoot de spits opnieuw in kansrijke positie; dit keer stond Inter-doelman Samir Handanovic paraat. Toch was het drie minuten later wel raak. Een fraaie voorzet van Sergej Milinkovic-Savic kwam achter de rug van Alessandro Bastoni terecht, waarna Anderson het net vond met een fraaie kopbal.

De bezoekers moesten dus aan de bak en vijf minuten na rust was de gelijkmaker daar. Een vrije trap leidde tot een afvallende bal, die door de hoog springende Dumfries het eerst werd geraakt. De bal kwam terecht bij Martínez, die Lazio-doelman Ivan Provedel verschalkte. De wedstrijd leek even af te stevenen op een gelijkspel, maar daar dacht Luis Alberto anders over. Op aangeven van routinier Pedro schoot de nummer tien van Lazio schitterend raak door de bal van buiten het zestienmetergebied in de kruising te schieten. Vier minuten voor tijd zorgde Pedro zelf voor de beslissing door de bal binnen te krullen na een afvallende bal.