Antony doet beklag tegenover Romano: ‘Ik wil al sinds februari weg bij Ajax’

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 22:45 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:45

Antony heeft zich in een exclusief interview met Fabrizio Romano uitgelaten over een vertrek bij Ajax. De Braziliaanse voetballer staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, dat volgens Romano vrijdagmiddag nog een bod van negentig miljoen euro op hem heeft gedaan. Antony geeft in het interview aan dat hij al in februari aan Ajax kenbaar heeft gemaakt de club te willen verlaten.

Romano vertelt op zijn YouTube-kanaal dat hij Antony heeft gesproken om hem te vragen naar zijn gevoel. In de video citeert hij de antwoorden die de 22-jarige vleugelspeler gaf op zijn vragen. “In februari dit jaar kwamen mijn zaakwaarnemers naar Amsterdam om mijn wens om Ajax te verlaten kenbaar te maken aan de club, zodat ik een nieuwe uitdaging kon aangaan”, begint Antony volgens Romano. “In juni dit jaar onderbrak ik mijn vakantie om de managers van Ajax, inclusief de nieuwe trainer, te informeren over mijn wens om te vertrekken, en dat ze hier over moesten nadenken. Toen ik begon in Amsterdam, was het een project voor twee seizoenen. Tijdens de transferperiode deed Ajax een voorstel voor een nieuw contract. Ik heb daarop nog een keer duidelijk gemaakt dat ik weg wil bij Ajax.”

“Vandaag (vrijdag, red.) heb ik in een meeting met het clubbestuur nogmaals duidelijk gemaakt dat ik de club al langere tijd wil verlaten. Ik vraag Ajax me te verkopen bij het hoogste bod ooit voor een Eredivisiespeler. Er zijn verschillende biedingen binnengekomen, maar Ajax heeft ze allemaal geweigerd. Ajax houdt m’n vertrek tegen met het argument dat het maar vijf dagen heeft om nog een vervanger te vinden. Ik benadruk juist al sinds februari dat ik weg wil, zodat Ajax nog genoeg tijd had om een geschikte vervanger te halen”, vervolgt Antony.

Daarop vraagt Romano aan Antony hoe hij zich nu voelt tegenover Ajax. Het antwoord van de aanvaller luidt: “Ik was heel gelukkig in Amsterdam. Ik heb titels gewonnen, vrienden gemaakt en aan mijn carrière gewerkt. Maar nu ben ik klaar en vol motivatie om mijn verhaal en dromen te vervolgen. Mensen moeten naar mij luisteren en begrijpen dat mijn motivatie te maken heeft met hoe gelukkig ik ben. Ik wil nu presteren op een hoger niveau. Ajax zal voor altijd een plekje in mijn hart hebben.” Tot slot vraagt Romano of Antony nog een bericht aan alle Ajax-fans wil achterlaten. “Ik hoop dat de Ajax-fans me begrijpen. De toekomst voor voetballers is heel erg onzeker en de mogelijkheden kunnen uniek zijn. Mijn bericht is er een van dankbaarheid.”