Naci Ünüvar kiest eieren voor zijn geld en vertrekt naar Turkije

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 22:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:47

Naci Ünüvar wordt door Ajax tot het einde van het seizoen verhuurd aan Trabzonspor. Dat meldt De Telegraaf. De aanvallende middenvelder verlengde onlangs nog zijn contract in Amsterdam tot de zomer van 2026, maar de concurrentie is echter moordend bij de regerend landskampioen. Elders minuten maken lijkt nu dus de beste optie voor het talent.

De Nederlander met Turkse roots was vorig seizoen één van de smaakmakers bij Jong Ajax, maar Erik ten Hag zag het destijds niet genoeg in de jongeling zitten om hem bij de selectie van het eerste te houden. Ook onder Alfred Schreuder lijkt het talent niet op veel speelminuten te kunnen rekenen. In de afgelopen jaren kocht Ajax veel spelers die op de favoriete plek van het talent, achter de spitsen op 10, kunnen spelen. Zo staan Davy Klaassen, Steven Berghuis en Mohammed Kudus vooralsnog boven hem in de pikorde. Daar komt bij dat ook captain Dusan Tadic en recordaankoop Steven Bergwijn op 10 kunnen spelen. Uit de recente contractverlenging spreekt vertrouwen vanuit de club. Nu is het aan Ünüvar om het elders te laten zien.

Fans van Ajax wachten al jaren op de definitieve doorbraak van Ünüvar. In de wandelgangen werd de Zaandammer met Turkse roots stilletjes wel vergeleken met een ander enorm talent: Abdelhak Nouri. Beiden klein van gestalte, zeer technisch, makkelijk scorend en echte publiekslievelingen. Ünüvar maakte in december 2019 al zijn debuut in het betaald voetbal toen hij bij Jong Ajax inviel voor Brian Brobbey. Niet veel later, op 22 januari 2020, luisterde hij zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax op met een goal. In de TOTO KNVB Beker tegen de amateurs van Spakenburg versierde hij een penalty die hij zelf benutte. Hij was toen, met zestien jaar en 223 dagen, de jongste scorende debutant ooit voor Ajax.

Vorig seizoen beleefde hij een geweldig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Ünüvar was met zestien treffers en twaalf assists een van de smaakmakers van Jong Ajax. In de voorbereiding op het huidige seizoen speelde hij geregeld bij de Amsterdammers. Toen alle internationals echter terugkeerden naar de hoofdstad, verdween Ünüvar min of meer uit beeld. De contacten tussen Ajax en Trabzonspor zijn nog warm, daar Ahmetcan Kaplan recent werd overgenomen van de regerend Turks landskampioen.