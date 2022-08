Advocaat ziet in hevig bekritiseerde Veerman juist een international

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 22:24 • Rian Rosendaal

Dick Advocaat kan de reactie van Joey Veerman na afloop van het duel tussen PSV en Rangers begrijpen. De middenvelder van PSV liet woensdagavond na de 0-1 nederlaag tegen Rangers in gesprek met RTL7 weten dat hij liever op een andere positie had gespeeld. Advocaat werd vrijdag in het programma Veronica Offside gevraagd hoe hij naar de uitspraken kijkt, waarop hij reageerde begrip te hebben voor de kwaadheid bij Veerman.

“Het probleem bij PSV is dat als Luuk de Jong naar de bal toe gaat spelen en Joey Veerman daarachter staat, je niemand hebt die in de spits komt”, begint Advocaat. “PSV wilde bij de opbouw dat één van de twee controleurs zich zou laten zakken, en daar zou hij (Veerman, red.) inkomen. Dat betekent dat de man achter De Jong weg is. Dus ik begreep wel een beetje de kwaadheid bij Veerman.” Advocaat geeft aan fan te zijn van Veerman; op een vraag van Wilfred Genee of hij international zou moeten worden, antwoordt Advocaat: “Jazeker. Hij heeft een fantastische pass, ziet het snel, maar moet niet te hoog staan.”

Kees Jansma, naast Advocaat aangeschoven aan tafel, geeft ook zijn mening over de uitspraken van de middenvelder. “Maar die kwaadheid had hij toch vooraf kunnen uiten?”, reageert hij op de begripvolle reactie van Advocaat. “Het gaat erom dat de coach een tactische beslissing maakt: twee defensieve spelers, één aanvallende. En dan kiest hij voor Veerman als aanvallende speler, op tien. Maar als jij dat nou niet vindt, zeg dat dan vooraf. Eerlijk gezegd vond ik het ook niet zo ernstig. Alleen ik had het vooraf gezegd, maar misschien heeft hij dat wel gedaan. En niet meer achteraf. Veerman heeft niet goed gespeeld, dus dan klinkt het als een excuus van Veerman dat hij op acht gezet had moeten worden. Hij had na afloop gewoon moeten zeggen: ‘we hebben met z’n allen gefaald vanavond’. Ik vond het een beetje overbodig.”

Veerman liet zijn onvrede woensdag de vrije loop na het mislopen van de poulefase van de Champions League. “Ik ben gewoon een nummer 8. Of ik ongelukkig ben op 10? Nee, ik doe mijn best waar ik word opgesteld. Maar ik speel liever op 8, dus misschien had ik daar iets meer kunnen doen." Trainer Ruud van Nistelrooij tikte de ontevreden Veerman vrijdag op de vingers op de persconferentie van PSV in aanloop naar de hervatting in de Eredivisie tegen Excelsior van zondag.

“Ik zie hem zo meteen", zei Van Nistelrooij op het persmoment. “Dan geef ik het goede voorbeeld om daar met hem persoonlijk over te spreken en niet via de media. Ik denk dat dat de duidelijkheid moet geven. Ik hoef het niet uit te diepen. Mocht er iets zijn met Joey, dan weet hij dat hij naar mij toe kan komen. Dat hoeft hij niet via de media te doen. Als hij niet naar mij komt, is het voor mij geen thema. Als hij dat wel doet, dan praten we erover. Dat is denk ik de manier waarop je met elkaar omgaat", aldus de PSV-coach.