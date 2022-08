FC Groningen laat voorsprong glippen en grijpt naast plek in top drie

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 22:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:19

FC Groningen is er vrijdagavond niet in geslaagd om de derde plaats in de Eredivisie te bemachtigen. De formatie van trainer Frank Wormuth kwam een kwartier voor tijd op voorsprong op bezoek bij NEC, maar de thuisclub toonde veerkracht en tekende twee minuten voor tijd voor de 1-1. Groningen moet genoegen nemen met de achtste plaats, terwijl NEC dankzij het punt op eigen veld de nummer negen in de Eredivisie is.

Na een sterke start van NEC werd Groningen in de negende minuut voor het eerst gevaarlijk. Jasper Cillessen reageerde echter adequaat op een schot van Paulos Abraham. Halverwege de eerste helft werd een streep van Souffian El Karouani maar net op tijd onschadelijk gemaakt door Groningen-goalie Michael Verrips. Diezelfde Verrips redde voor rust ook op zeer fraaie wijze op een geplaatste kopbal van Mikkel Duelund. Voor het rustsignaal waren er derhalve geen treffers te noteren in De Goffert.

Bijna tien minuten na de hervatting zat de alerte Cillessen Abraham weer dwars, ditmaal met een redding met de voet op een lage inzet. Na ruim een uur spelen in Nijmegen ontvingen Oussama Tannane en Neraysho Kasanwirjo geel voor hun aandeel in een opstootje. De koud ingevallen Pedro Marques verzuimde in minuut 68 om NEC aan de leiding te brengen, tot ongeloof van het thuispubliek. Ook deze keer was Verrips heel belangrijk voor Groningen, dat met nog een kwartier op de klok de ban brak aan de andere kant. Laros Duarte leek uit te groeien tot matchwinner met een wonderschone treffer uit een directe vrije trap. Cillessen was volstrekt kansloos op het huzarenstukje.

Het inbrengen van Ibrahim Cissoko, drie minuten na de 0-1 van Groningen, bleek echter een gouden greep te zijn van NEC-coach Rogier Meijer. De thuisploeg bleef aandringen in de slotfase en kreeg twee minuten voor tijd loon naar werken. Tannane wist Cissoko op fantastische wijze te bedienen en de invaller zorgde vervolgens voor de 1-1 met een lepe bal in de verre hoek. In de blessuretijd bewees Cillessen andermaal zijn waarde voor NEC met een knappe redding op een inzet van Jörgen Strand Larsen, waardoor beide ploegen met een punt het veld afgingen.