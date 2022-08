FC Eindhoven en PEC Zwolle behouden perfecte score na vierde speelronde

PEC Zwolle en FC Eindhoven zijn na de vierde speelronde in de Keuken Kampioen Divisie nog altijd zonder puntverlies. Jong PSV en Jong AZ werden respectievelijk verslagen door de koplopers. De Graafschap wist daarentegen weer niet te winnen en staat na vier duels op slechts één punt. VVV-Venlo en Almere City wonnen wel, waardoor zij aansluiting met de subtop behouden.

PEC Zwolle - Jong PSV 4-2

PEC Zwolle heeft zijn perfecte start verder uitgebreid. In eigen stadion kwam de thuisploeg al na negen seconden op voorsprong. Een lange bal van achteruit werd verlengd door Apostolos Vellios, waarna Jordy Tutuarima diagonaal binnenschoof: 1-0. Vellios was ruim een half uur later wederom aangever; dit keer was Tomislav Mrkonjic de afmaker, die daarmee zijn eerste doelpunt in Zwolse dienst maakte. De Kroaat had de smaak te pakken en scoorde op aangeven van Bart van Hintum de 3-0. Na rust kwam Jong PSV wel even terug in de wedstrijd via Dante Sealy. De Amerikaan kon binnentikken nadat de Blauwvingers de bal niet overtuigend wegwerkten. Lennart Thy zorgde vervolgens voor de definitieve beslissing door de 4-1 op fraaie wijze over Jong PSV-doelman Kjell Peersman te lobben. De 4-2 van August Priske, op aangeven van Simon Colyn, was voor de statistieken.

De Graafschap - FC Dordrecht 1-1

De Graafschap heeft op De Vijverberg gelijkgespeeld tegen FC Dordrecht. De bezoekers kwamen verrassenderwijs al in de vijfde minuut op voorsprong via Vincent Schippers. Na een mooie aanval bezorgde Mathis Suray de bal op het hoofd van de rechtsback, die niet faalde: 0-1. Kansen voor rust waren schaars, al had Charlison Benschop wel de uitgelezen kans om gelijk te maken. Zijn inzet ging echter naast. De Graafschap werd in de tweede helft een strafschop onthouden, nadat een ogenschijnlijk duidelijke handsbal bij Dordrecht niet werd bestraft. Even later was het wel raak: een vrije trap van Alexander Büttner werd niet goed weggewerkt door Dordrecht-doelman Liam Bossin, waarna Camiel Neghli ongedekt in de korte hoek raak schoot: 1-1. De bezoekers hadden daarna op voorsprong moeten komen, maar de inzet van spits Samuele Longo, die vrij voor Hidde Jurjus kwam te staan, ging naast het doel.

FC Eindhoven - Jong AZ 1-0

FC Eindhoven kent een uitstekende start van het seizoen. Het team van trainer Rob Penders won ook zijn vierde duel van het seizoen, waardoor de blauw-witte formatie na vier speelrondes nog altijd zonder puntverlies is. Na een rustig eerste half uur kon de thuisploeg de score openen via Collin Seedorf, maar zijn inzet werd gekeerd door Jong AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. Vlak voor rust was het toch raak voor Eindhoven. Een voorzet van Jasper Dahlhaus werd via het hoofd van Ozan Kökcü tot doelpunt gepromoveerd: 1-0. Na rust had Dahlhaus zijn tweede assist kunnen noteren, maar Justin Ogenia wist niet raak te koppen. Wouter Goes pakte in de slotfase nog rood, nadat hij de doorgebroken Naoufal Bannis onderuithaalde.

Telstar - Helmond Sport 2-1

Beide teams hadden voor vanavond nog geen overwinning geboekt dit seizoen. De bezoekers uit Helmond kwamen na een klein kwartier spelen op 0-1 in het BUKO Stadion, toen Martijn Kaars alleen op doelman Ronald Koeman junior afging. Zijn inzet werd gekeerd, maar enkele seconden later kwam de bal bij Bryan Van Hove terecht, en die wist de Telstar-doelman wél te verschalken. Vlak voor rust zorgde Koen Blommestijn namens Telstar voor de gelijkmaker, nadat Tom Beugelsdijk een diepe bal niet wist te onderscheppen en Blommestijn oog in oog met Mike Havekotte niet faalde. De drie punten bleven uiteindelijk in Velsen, want na een sliding van Van Hove in het eigen strafschopgebied ging de bal op de stip. Glynor Plet bleef koel vanaf elf meter en zorgde daarmee voor de 2-1 eindstand.

TOP Oss - VVV-Venlo 1-2

De thuisploeg kwam na twintig minuten op voorsprong. Richard Sedlacek beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Justin Mathieu, die de daaropvolgende penalty zelf met een panenka benutte. In de 41e minuut kwam de gelijkmaker van de voet van Thijme Verheijen, die helemaal vrij een lage voorzet van Nick Venema achter doelman Thijs Jansen schoot. In de tweede helft domineerde VVV-Venlo en uiteindelijk resulteerde dat in de 1-2: een voorzet werd teruggelegd op Venema, die vanaf de rand van het strafschopgebied met een lage schuiver voor het winnende doelpunt zorgde.

Almere City FC - FC Den Bosch 2-0

Almere City was het gevaarlijkst in de eerste helft en na een klein half uur spelen kwam de thuisploeg ook op voorsprong. Een lange bal werd teruggekopt door Hamdi Akujobi, waarna de deze zomer van NAC Breda overgekomen Jeredy Hilterman de openingstreffer binnengleed. Ook in de tweede helft domineerde de ploeg uit Flevoland, al waren de bezoekers via Sebastiaan van Bakel en Dino Halilovic nog dicht bij de gelijkmaker. In de 85e minuut kreeg FC Den Bosch-middenvelder Steven van der Heijden zijn tweede gele kaart, waarna de overgebleven tien Bosschenaren niet konden voorkomen dat Hilterman vlak voor tijd op aangeven van Anthony Limbombe de zege voor Almere City veiligstelde.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 4 4 0 0 12 12 2 FC Eindhoven 4 4 0 0 5 12 3 Heracles Almelo 3 3 0 0 10 9 4 Jong AZ 4 3 0 1 4 9 5 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 4 9 6 NAC Breda 4 3 0 1 2 9 7 VVV-Venlo 4 3 0 1 1 9 8 MVV Maastricht 3 2 0 1 2 6 9 Almere City FC 4 2 0 2 1 6 10 Willem II 3 1 1 1 0 4 11 Jong Ajax 4 1 1 2 -1 4 12 FC Dordrecht 4 1 1 2 -2 4 13 Jong PSV 4 1 1 2 -4 4 14 Telstar 4 1 1 2 -5 4 15 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 16 ADO Den Haag 4 1 0 3 -4 3 17 FC Den Bosch 4 1 0 3 -5 3 18 De Graafschap 4 0 1 3 -6 1 19 Jong FC Utrecht 3 0 0 3 -7 0 20 Helmond Sport 4 0 0 4 -5 0