Roda JC verliest ongeslagen status en incasseert eerste treffers tegen NAC

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:16

Roda JC Kerkrade is er niet in geslaagd om de gedeelde koppositie in de Keuken Kampioen Divisie in bezit te houden. De Limburgers liepen in de vierde speelronde tegen de eerste nederlaag aan. NAC Breda verliet het Parkstad Limburg Stadion vrijdagavond met een 1-3 overwinning, waardoor men aansluiting heeft met de topploegen. Roda JC staat na de nederlaag op eigen veld drie punten achter PEC Zwolle, dat zegevierde tegen Jong PSV: 4-2.

De start van Roda JC was veelbelovend. In de tweede minuut was Xian Emmers het eindpunt van een vlotte aanval van de thuisploeg. De schaduwspits zag zijn inzet via een been van een NAC-speler over het doel verdwijnen. De bezoekers kwamen er steeds beter in, wat in de 26ste minuut resulteerde in de openingstreffer, tevens het eerste tegendoelpunt van Roda JC dit seizoen. Kaj de Rooij was alert bij een vrije trap van NAC en tikte de bal bij de tweede paal binnen: 0-1. Luttele minuten later hield doelman Rody de Boer de thuisclub op de been met een fraaie redding na een snelle counter van NAC.

Roda JC kreeg wederom een waarschuwing in de 35ste minuut, toen Ezechiel Banzuzi alleen op het doel van De Boer kon afstormen. De middenvelder schoot echter naast in kansrijke positie. Het bleek uitstel van executie, want kort na rust kwam NAC alsnog op een 0-2 voorsprong in Kerkrade. Jort van der Sande lobte de bal van buiten de zestien over De Boer heen. De keeper zat nog wel aan de bal, maar kon een nieuwe tegentreffer niet voorkomen. Roda JC gaf de strijd na deze tegenslag niet op, maar NAC belette dat de wedstrijd nog echt spannend zou worden in de laatste fase.

De Boer voorkwam een derde Bredase treffer toen hij een kopbal van De Rooij in minuut 77 onschadelijk maakte. Vijf minuten daarna verzuimde rechtsback Boyd Reith om Roda JC terug te brengen in de wedstrijd. Zijn inzet verdween net aan de verkeerde kant van het doel van NAC. In de tweede minuut van blessuretijd verzorgde Guus Joppen de aansluitingstreffer, maar de hoop op een goed resultaat was alweer snel verdwenen. Gelijk vanaf de aftrap ging Odysseus Velanas er vandoor om de 1-3 eindstand op het scorebord te brengen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 4 4 0 0 12 12 2 FC Eindhoven 4 4 0 0 5 12 3 Heracles Almelo 3 3 0 0 10 9 4 Jong AZ 4 3 0 1 4 9 5 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 4 9 6 NAC Breda 4 3 0 1 2 9 7 VVV-Venlo 4 3 0 1 1 9 8 MVV Maastricht 3 2 0 1 2 6 9 Almere City FC 4 2 0 2 1 6 10 Willem II 3 1 1 1 0 4 11 Jong Ajax 4 1 1 2 -1 4 12 FC Dordrecht 4 1 1 2 -2 4 13 Jong PSV 4 1 1 2 -4 4 14 Telstar 4 1 1 2 -5 4 15 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 16 ADO Den Haag 4 1 0 3 -4 3 17 FC Den Bosch 4 1 0 3 -5 3 18 De Graafschap 4 0 1 3 -6 1 19 Jong FC Utrecht 3 0 0 3 -7 0 20 Helmond Sport 4 0 0 4 -5 0