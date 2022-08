Verweij: ‘Die naam zingt ook rond in Amsterdam, maar dat is geen Ziyech’

Ajax kijkt nog altijd naar een mogelijke opvolger van Antony. De Braziliaanse vleugelaanvaller staat in de concrete belangstelling van Manchester United, dat naar verluidt bereid is om een verhoogd bod uit te brengen ter waarde van 94 miljoen euro inclusief bonussen. De Amsterdammers zagen in Hakim Ziyech een waardige opvolger, maar de onderhandelingen tussen Ajax en Chelsea over de Marokkaans international zitten muurvast. Volgens journalist Mike Verweij zijn nu de namen van Anwar El Ghazi en Justin Kluivert bij Ajax gevallen.

"PSV heeft zich gemeld voor Anwar El Ghazi, dat is ook een naam die rondzingt in Amsterdam", zo concludeert Verweij in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar dat is geen Ziyech. En dat zal Ajax ook wel sterken in de overtuiging dat Antony moet blijven. Dan kun je ook zeggen dat je je scouting op orde moet hebben, dat vind ik ook. Maar dat speelt wel mee in de beslissing om zo moeilijk te doen over Antony", voegt de Ajax-watcher daar in duidelijke bewoordingen aan toe.

Presentator Pim Sedee denkt dat de mogelijke komst van El Ghazi niet goed is voor het zelfvertrouwen van iemand als Steven Berghuis. Valentijn Driessen doet dat af als onzin. "Je moet toch de concurrentie durven aangaan met dat soort jongens? Als je daar al niet tegen bestand bent." Verweij verwijst gelijk naar de speelwijze die Schreuder aan het ontwikkelen is bij Ajax. "Hij wil op de flanken mensen hebben met snelheid en diepgang. En dat heeft Berghuis natuurlijk een stuk minder. Die gaat naar binnen en komt op de plaats van Tadic uit. El Ghazi en Kluivert hebben dat meer, Ziyech heeft dat weer wat minder, maar hij heeft zich al wel bewezen in dat elftal van Ajax."

"Dat vinden ze wel het beste alternatief. Maar als Ziyech niet komt, dan willen ze snelheid en diepte", voegt Verweij daaraan toe. "Ajax vindt Kluivert overigens wel een goed alternatief." Driessen plaatst een kanttekening bij de interesse in Kluivert. "Ik vind het geen alternatief als rechtsbuiten. Hij is bij Ajax ook doorgebroken op de linkerkant. Hij is niet iemand voor de rechterkant. Dan is het raar dat iemand die op links het beste uit de voeten kan voor de rechterkant wordt gehaald. El Ghazi heeft zijn debuut volgens mij ook op de rechterkant gemaakt. Die vind ik beter dan Kluivert voor de rechterkant. Maar ik zie het probleem niet zo, en we hebben nog een aantal dagen."

El Ghazi staat ook op het lijstje van PSV, zo bracht het Eindhovens Dagblad donderdag naar buiten. De 27-jarige aanvaller komt bij Aston Villa niet meer in de plannen voor en is daarmee een reële optie voor de Eindhovenaren. De belangstelling voor El Ghazi staat los van een eventueel vertrek van Cody Gakpo, zo voegde clubwatcher Rik Elfrink toe aan zijn berichtgeving.

De voormalig Ajacied kan op beide flanken uit de voeten en zou ook kunnen fungeren als opvolger van Gakpo, die in de belangstelling staat van Manchester United. Zoals het er nu voor staat pakt Erik ten Hag niet door voor de linksbuiten van PSV, ook omdat de Engelse grootmacht moet voldoen aan de regels rond Financial Fair Play. De Eindhovenaren bekijken echter hoe dan ook de optie om een extra aanvaller in te lijven.