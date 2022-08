Wim Kieft haalt uit naar ‘zelfbenoemde Toni Kroos’: ‘Verwend kereltje’

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 19:47 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:59

Wim Kieft heeft vrijdag in zijn column in De Telegraaf geen goed woord over voor Joey Veerman. De middenvelder gaf woensdagavond na afloop van het duel van PSV met Rangers in een interview op RTL7 aan dat hij eigenlijk liever op een andere positie op het middenveld had gespeeld. Kieft ergerde zich aan de houding van Veerman in dat interview.

“Storend na afloop was trouwens de houding van het verwende kereltje Joey Veerman”, aldus de voormalig voetballer. “Die acteerde zodanig overtuigd te zijn van zijn kwaliteiten dat PSV niet zou zijn uitgeschakeld als hij niet op tien, maar op acht had gespeeld tegen Rangers. Oliedom om zoiets te roepen en volledig onterecht. En als je dat dan vindt dan maak je je ondergeschikt aan het teambelang en doe je er alles aan om vanuit je rol beslissend te zijn. Of goed te spelen zonder veel fouten te maken. Maar Veerman speelde slecht en grossierde in fouten.”

Maar daar laat Kieft het niet bij. “Deze zelfbenoemde Toni Kroos op het middenveld van PSV vond het nodig om na afloop zijn trainer Van Nistelrooij terecht te wijzen over zijn positie op het veld”, vervolgt hij. “Niet één keer, maar tweemaal. Bij iemand met een beetje gezond verstand zouden na de eerste keer alle alarmbellen moeten afgaan. Maar niet bij Veerman. Wat speelt in zo iemands hoofd vlak na uitschakeling voor de Champions League? Hij zadelt Van Nistelrooij met een probleem op. Iedere keer gaat iedereen kijken op welke positie Van Nistelrooij hem laat spelen. Heeft Veerman zijn trainer bewust op deze manier voor het blok willen zetten, dan is dat een lage streek.”

Kieft gaat in zijn column niet alleen in op Veerman, maar ook op het spel van PSV tegen Rangers. “Je mag terecht constateren dat PSV niet op het kampioenenbal thuishoort. Rangers was gewoon veel beter, durfde te voetballen met flair, met lef, nam het initiatief en won terecht. Die blunder van Walter Benítez en André Ramalho (voorafgaand aan de 0-1, red.) kondigde zich aan. Benítez moet de bal daar niet in de voeten schuiven van Ramalho. Die stond op zijn beurt gewoon te slapen. Verder mag je toch verwachten dat Ramalho zich dusdanig heeft georiënteerd op zijn positie dat hij exact weet waar iedereen staat? Nee, hij heeft geen ogen in zijn rug. Dat is ook niet nodig. Krol, Franco Baresi en Ronald Koeman hadden evenmin ogen in hun rug, maar zij anticipeerden altijd dusdanig op iedere mogelijke situatie dat het hun nooit is overkomen.”