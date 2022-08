Derde poging Manchester United: bod van 90 miljoen op Antony

Manchester United geeft niet op in de strijd om Antony. De Telegraaf meldt dat de club van manager Erik ten Hag een nieuw bod van negentig miljoen euro heeft neergelegd bij Ajax. Het is niet bekend of dit bedrag inclusief of exclusief diverse bonussen is. The Red Devils zagen eerder biedingen van zestig en tachtig miljoen euro geweigerd worden door het Ajax-bestuur. Antony zelf wil alleen bij Manchester United tekenen. Transferexpert Fabrizio Romano meldt vrijdagavond dat het derde bod reeds is geweigerd door Ajax.

Sky Sports meldde eerder deze week dat Manchester United dacht aan een verhoogd bod van 94 miljoen euro. De Engelse grootmacht gaat daar dus enkele miljoenen onder zitten. Het standvastige Ajax gaat al enige tijd uit van een transfersom van honderd miljoen euro voor Antony, die de Johan Cruijff ArenA per se lijkt te willen verlaten. De Braziliaanse vleugelspits miste de wedstrijd van zondag tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst), omdat hij zich volgens Alfred Schreuder niet volledig op Ajax kon focussen.