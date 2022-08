Paris Saint-Germain verwacht intocht én uittocht in slotfase transfermarkt

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 19:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:06

Paris Saint-Germain staat nog een druk slot van de transferzomer te wachten. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De ploeg van trainer Christophe Galtier zal volgens de Italiaanse journalist zeker afscheid nemen van Rafinha en Leandro Paredes, terwijl ook onder meer Mauro Icardi en Idrissa Gueye het Parc des Princes lijken te gaan verlaten.

De Parijzenaren namen Rafinha in de zomer van 2020 over van Barcelona, maar de Braziliaan werd nooit een vaste kracht in Parijs. In januari 2022 werd het jongere broertje van Liverpool-ster Thiago Alcântara verhuurd aan Real Sociedad, waar hij tot zeventien wedstrijden in LaLiga kwam. Bij PSG is het centrale middenveld echter overvol geworden. Naast Rafinha heeft Galtier op die positie namelijk ook de beschikking over Marco Verratti, Danilo Pereira, Renato Sanches, Ander Herrera, Vitinha, Gueye en Paredes. Laatstgenoemde staat volgens Romano voor een transfer naar Juventus.

PSG’s Galtier said that “there are players waiting to leave and players that will join us” ???? #PSG



?? Paredes will join Juventus soon.

?? K. Navas to Napoli and Fabián Ruíz to PSG, in progress.

?? Diallo, Icardi, Michut, Gueye: to be clarified soon.

?? Rafinha will 100% leave. pic.twitter.com/yXuHFRCOiQ