Naast fans zorgen ook spelers van Fiorentina voor onaangename verrassing

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 17:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:52

De spelers van Fiorentina hebben FC Twente een onaangename verrassing bezorgd. Op foto's die zijn gedeeld door Leon ten Voorde van Tubantia is te zien hoe de Italianen een bende hebben achtergelaten in de kleedkamer en het spelershome van de Tukkers. Tijdens de wedstrijd misdroegen de supporters van Fiorentina zich al door meermaals vuurwerk in het vak vol Twente-supporters onder ze te gooien.

Op de foto's hieronder is onder meer te zien hoe er veel drinkflessen en etenswaren door de kleedkamer en spelershome liggen verspreid. Twente zal niet met warme gevoelens terugkijken op het tweeluik met Fiorentina, omdat er naast het gelijkspel en het achtergelaten afval dus ook sprake was van wangedrag van de supporters van la Viola, die tijdens het duel vuurwerk in het Twente-vak onder ze gooiden. Het duel werd daardoor meermaals stilgelegd, al had de Roemeense scheidsrechter Radu Petrescu weinig boodschap aan de ongeregeldheden en liet hij na dringende oproepen van de stadionspeaker snel doorspelen.

Dit trof de schoonmaakploeg vanmorgen aan in de kleedkamer van @acffiorentina ..en het spelershome pic.twitter.com/gq2qDu9kfu — Leon ten Voorde (@deBankzitter) August 26, 2022

Twente was donderdagavond dicht bij een stunt. De ploeg van trainer Ron Jans moest een 2-1 achterstand uit de heenwedstrijd zien goed te maken en was daar door kansen van onder meer Michel Vlap en Joshua Brenet in de absolute slotfase dichtbij. De huidige nummer zeven van de Serie A hield echter stand en dat kwam met name door doelman Pietro Terracciano, die enkele puike reddingen in huis had. Jans sprak na afloop tegen NUsport duidelijke taal over de supporters van de bezoekers. "Het is echt belachelijk. Als speler van FC Groningen heb ik ooit in Bari tegen Internazionale gespeeld. De fans van Inter schoten vuurpijlen op het uitvak. Dat is levensgevaarlijk. Dat hebben ze hier ook gedaan."

De club uit Florence is vrijdag bij de loting voor de groepsfase van de Conference League in Istanbul gekoppeld aan Heart of Midlothian, Istanbul Basaksehir en het Letse RFS. Voor Twente zit het Europese avontuur er dit seizoen alweer op. De Tukkers zijn in hun jacht naar een Europees ticket voor volgend seizoen wel alvast goed begonnen met zes punten uit twee wedstrijden. Twente gaat zondag op bezoek bij FC Volendam.