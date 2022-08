Ten Hag gaat keepersgilde na zoektocht alsnog versterken met ervaren goalie

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 17:11 • Jordi Tomasowa

Manchester United lijkt in de persoon van Martin Dúbravka zijn gewenste nieuwe doelman te vinden. De 33-jarige sluitpost van Newcastle United staat volgens Fabrizio Romano welwillend tegenover een transfer naar Old Trafford en is bereid om de persoonlijke voorwaarden van the Mancunians te accepteren. Manchester United moet echter ook nog met the Magpies overeenstemming bereiken over de te betalen transfersom.

Newcastle nam Nick Pope deze zomer voor 11,5 miljoen euro over van Burnley, waardoor Dúbravka, voorheen nog eerste doelman op St. James' Park, daalde in de pikorde van manager Eddie Howe. De Slowaakse sluitpost beschikt nog over een contract tot medio 2025 bij Newcastle United. Dúbravka maakte in 2018 de overstap van Sparta Praag naar Newcastle en kwam tot nog toe tot 127 optredens in de Premier League. Volgens Sky Sports hebben the Red Devils ook enkele andere opties bekeken, waaronder Yann Sommer van Borussia Mönchengladbach.

Door de naam van Kevin Trapp kon woensdag in ieder geval al een streep. Op zijn eigen sociale kanalen liet de doelman weten dat hij werd begeerd door Erik ten Hag en Manchester United, maar dat hij kiest voor een langer verblijf bij Eintracht Frankfurt. Met die club kan Trapp in de Champions League uitkomen, terwijl United een Europees niveautje lager uitkomt.

In Manchester is De Gea samen met Tom Heaton de enige serieuze optie op doel, al fungeert laatstgenoemde momenteel als reserve. Na het weifelende optreden van De Gea, die twee keer in de fout ging tegen Brentford (4-0), wil Ten Hag dus nog een doelman aantrekken. Dean Henderson, vorig seizoen de nummer twee op Old Trafford, maakte deze zomer op huurbasis de overstap naar Nottingham Forest.