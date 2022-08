Arne Slot komt met positief én negatief nieuws na loting Europa League

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 16:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:30

Dávid Hancko kan zaterdagavond zijn debuut maken voor Feyenoord. Op de persconferentie voor het duel met FC Emmen gaf trainer Arne Slot aan dat de Slowaakse centrumverdediger geen problemen heeft gehad met het verkrijgen van zijn visum. Er was echter ook minder nieuws voor Feyenoord, daar Igor Paixão nog wél wacht op zijn visum.

Naast de Braziliaan moet Feyenoord het ook nog doen zonder Marcos López. De Peruviaan heeft last van een lichte blessure en laat het duel met de Drenten daarom noodgedwongen aan zich voorbijgaan. Ook Mats Wieffer is vanwege een blessure niet inzetbaar voor Slot. Of Danilo zaterdag mee kan doen is volgens de oefenmeester momenteel ook nog onzeker. "Danilo kreeg vandaag op de training een tik, maar ik verwacht eigenlijk wel dat hij kan spelen."

Slot geeft verder aan goed op de fitheid van zijn spelers te letten. "Fitheid is een belangrijke component in de opstelling morgen. Daar heb ik vorige week misschien keuzes gemaakt waarvan ik achteraf dacht dat ik daar beter mee had kunnen wachten. Vorige week stonden er iets te veel spelers op het veld die niet in staat waren de negentig minuten vol te maken. Op de trainingen gaven ze wel het gevoel dat ze er fysiek klaar voor waren. Daar kijk ik morgen wel met andere ogen naar."

Slot ging op de persconferentie ook in op de loting van de Europa League. De Rotterdammers werden vrijdag in Istanbul gekoppeld aan Lazio, FC Midtjylland en Sturm Graz. Met name de Romeinen springen bij de trainer in het oog. "Die ploeg is algemeen bekend. Zeker omdat ze uit de Italiaanse competitie komen, maar het is sowieso een heel sterke ploeg. FC Midtjylland en Sturm Graz zijn uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League, dus het lijkt me ook niet gepast om die ploegen te onderschatten." Naast de namen van de tegenstanders kon ook de beperkte reistijd de trainer van Feyenoord bekoren. Het precieze speelschema volgt naar verwachting vrijdag nog.