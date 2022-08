Bod van 70 miljoen euro op Silva per direct naar de prullenbak verwezen

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 16:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:20

Manchester City heeft een bod van Paris Saint-Germain ter waarde van zeventig miljoen euro op Bernardo Silva naar de prullenbak verwezen. Dat meldt The Times. Nu de deadline van de zomerse transferwindow nadert zien the Citizens niets in de verkoop van de 28-jarige spelmaker. De deur voor een uitgaande transfer werd vrijdagmiddag definitief dichtgedaan door zijn manager Josep Guardiola.

The Times schrijft dat Paris Saint-Germain denkt dat Guardiola de transfer heeft geblokkeerd uit angst. Volgens de clubleiding van de Parijzenaren zou de manager van City vrezen dat Bernardo Silva het sterrenensemble van PSG dit seizoen winst van de Champions League bezorgt. De Britse kwaliteitskrant weet eveneens dat Silva al persoonlijk akkoord zou zijn met de Franse topclub. Een nieuwe contractaanbieding van City heeft de Portugees international naar verluidt naast zich neergelegd. Met de nieuwe verbintenis kon Silva meer dan vierhonderdduizend euro per week verdienen, een vergelijkbaar salaris als Kevin De Bruyne.

"He will stay!" ?? Pep Guardiola says Bernardo Silva will remain at #MCFC ??? pic.twitter.com/SEbObznLNU — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 26, 2022

Ondanks de aanhoudende belangstelling van Barcelona en PSG voor Silva, weigert City om zijn smaakmaker tijdens de laatste dagen van de zomerse transferwindow te verkopen. De aanvallend ingestelde middenvelder beschikt in het Etihad Stadium nog over een contract tot medio 2025. Bij het ingaan van de transferwindow stond City open voor een verkoop van Silva, maar alleen voor het juiste bedrag. De Engelsen hielden de afgelopen weken vast aan een torenhoge vraagprijs van honderd miljoen euro.

Silva maakte afgelopen seizoen indruk in het shirt van Manchester City. De Portugees wist dertien keer te scoren en was zeven keer de aangever in vijftig officiële wedstrijden in alle competities. Hij zou dichter bij zijn familie in Portugal willen zijn. Barcelona was in beeld, maar heeft niet de financiële slagkracht. Guardiola beschouwt Silva als een belangrijke schakel en gooide de deur voor een uitgaande transfer vrijdag definitief dicht. “Hij blijft hier, zeker weten”, zei de Spaanse manager op de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace van zaterdag.