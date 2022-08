Erik ten Hag kent tegenstanders: dit is de volledige Europa League-loting

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 13:37 • Guy Habets

De loting voor de groepsfase van de Europa League is gedaan. In Istanbul, waar donderdag ook de loting voor de Champions League werd gedaan, zijn de clubs in het tweede Europese clubtoernooi aan elkaar gekoppeld. PSV en Feyenoord weten dus waar ze aan toe zijn en ook het Manchester United van Erik ten Hag weet welke ploegen naar Old Trafford gaan komen.

Ten Hag komt met zijn United uit in de Europa League, aangezien de Engelsen vorig seizoen zesde werden in de Premier League. The Mancunians zaten wel in Pot 1 en gaan in het najaar uitkomen tegen Real Sociedad, Sheriff Tiraspol en Omonia Nicosia. Een andere interessante poule is die waar AS Roma, Ludogorets, Real Betis en HJK Helsinki in zitten.

Vanwege het WK in november en december wordt de groepsfase van de Europa League in rap tempo afgewerkt. Op donderdag 8 september staat de eerste speelronde al gepland en vervolgens wordt er ook gespeeld op 15 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november. Dat zijn allemaal donderdagen. Op 7 november wordt er geloot voor de tussenronde en daar zijn de nummers twee van de Europa League-poules bij betrokken. De nummers één van de poule gaan door naar de achtste finales, die in februari pas geloot worden.

De volledige Europa League-loting

Groep A: Arsenal (Eng), PSV (Ned), Bodø/Glimt (Noo), FC Zürich (Zwi)

Groep B: Dynamo Kyiv (Oek), Stade Rennes (Fra), Fenerbahçe (Tur), AEK Larnaca (Cyp)

Groep C: AS Roma (Ita), Ludogorets (Bul), Real Betis (Spa), HJK Helsinki (Fin)

Groep D: SC Braga (Por), Malmö FF (Zwe), Union Berlin (Dui), Union Saint-GIlloise (Bel)

Groep E: Manchester United (Eng), Real Sociedad (Spa), Sheriff Tiraspol (Mol), Omonia Nicosia (Cyp)

Groep F: SS Lazio (Ita), Feyenoord (Ned), Midtjylland (Den), Sturm Graz

Groep G: Olympiakos (Gri), Qarabag (Aze), SC Freiburg (Dui), Nantes (Fra)

Groep H: Rode Ster Belgrado (Ser), AS Monaco (Fra), Ferencváros (Hon), Trabzonspor (Tur)