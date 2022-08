Rampjaar compleet voor Wijnaldum: geen operatie en dus geen WK

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 12:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:01

Georginio Wijnaldum gaat definitief niet naar het WK met het Nederlands elftal, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Volgens de roze sportkrant ziet de middenvelder van AS Roma af van een operatie en moet hij het mondiale eindtoernooi daarom laten schieten. Wijnaldum liep afgelopen zondag tijdens de training een breuk in zijn scheenbeen op. Zijn nieuwe werkgever gaf eerder deze week al aan Wijnaldum dit kalenderjaar niet terug te verwachten.

In het minst slechte scenario staat een speler met een scheenbeenbreuk twee tot drie maanden aan de kant. Wijnaldum lijkt daar echter niet voor te kiezen, daar hij volgens La Gazzetta dello Sport niet geopereerd wenst te worden. Doordat hij niet onder het mes gaat moet hij definitief een streep zetten door het WK met Oranje. Daarnaast kan zijn blessure grote gevolgen hebben voor de optie tot koop die Roma heeft bedongen. De koopoptie van acht miljoen euro kon verplicht worden voor Roma indien de Italianen zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League of wanneer Wijnaldum in tenminste de helft van alle Serie A-wedstrijden binnen de lijnen komt. Dat laatste wordt nu lastig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De steunbetuiging van de spelers van AS Roma in de thuiswedstrijd tegen Cremonese (1-0).

Roma maakte zondag via de officiële kanalen melding van de breuk in Wijnaldum zijn rechterscheenbeen, al heeft de club tot op heden nog geen update gegeven. De middenvelder sprak twee weken geleden bij zijn presentatie in de Italiaanse hoofdstad nog de hoop uit om bondscoach Louis van Gaal snel te overtuigen van zijn terugkeer bij Oranje. "Het wordt een lastig jaar, want je moet als speler normaal gesproken echt in het seizoen groeien. Nu moet ik meteen ijzersterk beginnen. Dat zal moeilijk worden, want het WK is al in de winter. Onmogelijk is het niet, maar voor mij is het belangrijk om goed te beginnen. Dan ben ik er zo snel mogelijk klaar voor."

Van Gaal besloot eind mei tot ieders verbazing om Wijnaldum, die nauwelijks aan de bak kwam bij Paris Saint-Germain, niet op te roepen. "Hij zit er niet bij omdat hij niet geleverd heeft", zo verklaarde de bondscoach. "Ik lees dan dat het komt doordat hij minder minuten heeft gemaakt of wat dan ook. Dat is het niet, want aan dat principe kan ik niet vasthouden. Hij heeft tijdens de kwalificatie onder mij van de zes wedstrijden er vijf gespeeld, toen heb ik hem drie keer gewisseld. Ik vind dat je moet leveren bij Oranje. Het is geen revalidatiecentrum of wat dan ook, ik moet gewoon de beste spelers selecteren, want anders val ik door de mand."