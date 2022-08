AZ gaat tegen Dnipro en in Cyprus en Liechtenstein voor coëfficiëntpunten

De Conference League-tegenstanders van AZ zijn bekend. De loting, die vrijdag werd gehouden in Istanbul, heeft uitgewezen dat de formatie van trainer Pascal Jansen tegen Apollon Limassol, FC Vaduz en SK Dnipro-1 komt te spelen. De Alkmaarders zaten zelf in Pot 1 en krijgen dus op papier alleen maar 'zwakkere' tegenstanders.

AZ verzekerde zich van een plekje in de groepsfase van de Conference League door, net als Feyenoord vorig jaar, drie voorrondes te overleven. Er werd achtereenvolgens afgerekend met Tuzla City uit Bosnië, het Schotse Dundee United en de Portugezen van Gil Vicente. AZ speelde die voorrondes omdat het afgelopen seizoen de play-offs in de Eredivisie won en volgt dus voorlopig exact het pad dat Feyenoord ook bewandelde. Het is te hopen voor de club uit Alkmaar dat dat in het hoofdtoernooi ook zo zal blijven gaan.

De mannen van Jansen treffen met Apollon Limassol de kampioen van Cyprus. Die ploeg liep op een haar na kwalificatie van de Europa League mis, want er werd in de play-offs van dat toernooi pas na strafschoppen verloren van Olympiakos. De ontmoeting met Vaduz is vooral voor de formatie uit Liechtenstein bijzonder, want Vaduz kwam nog nooit uit in een Europees toernooi. Zij doen mee omdat ze vorig seizoen de beker van Liechtenstein wonnen en de voorrondes overleefden. Dnipro-1 is een nieuwe club en kwam voort uit het oude Dnjepr Dnjepropetrovsk.

Vanwege het WK in november en december wordt de groepsfase van de Conference League in rap tempo afgewerkt. Op donderdag 8 september staat de eerste speelronde al gepland en vervolgens wordt er ook gespeeld op 15 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november. Dat zijn allemaal donderdagen. Op 7 november wordt er geloot voor de tussenronde en daar zijn de nummers twee van de Conference League-poules bij betrokken. Als AZ eerste wordt, weet de Alkmaarse club pas in februari waar het aan toe is.

De volledige Conference League-loting

Groep A: Istanbul Basaksehir (Tur), Fiorentina (Ita), Heart of Midlothian (Sch), RFS (Let)

Groep B: West Ham United (Eng), FCSB (Roe), Anderlecht (Bel), Silkeborg (Den)

Groep C: Villarreal (Spa), Hapoel Beër Sjeva (Isr), Austria Wien (Oos), Lech Poznan (Pol)

Groep D: FK Partizan (Ser), 1. FC Köln (Dui), OGC Nice (Fra), 1. FC Slovácko (Tsj)

Groep E: AZ (Ned), Apollon Limassol (Cyp), FC Vaduz (Lie), Dnipro-1 (Oek)

Groep F: KAA Gent (Bel), Molde FK (Noo), Shamrock Rovers (Ier), Djurgardens (Zwe)

Groep G: Slavia Praag (Tsj), CFR Cluj (Roe), Sivasspor (Tur), Ballkani (Kos)

Groep H: FC Basel (Zwi), Slovan Bratislava (Slo), Zalgiris Vilnius (Lit), FC Pyunik (Arm)