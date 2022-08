Feyenoord treft Lazio en reist ook af naar Denemarken en Oostenrijk

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 13:30 • Guy Habets • Laatste update: 13:50

Feyenoord weet welke clubs het zal treffen in de groepsfase van de Europa League. De loting, die vrijdagmiddag werd verricht in het Turkse Istanbul, koppelde de Rotterdammers aan SS Lazio, Midtjylland en Sturm Graz. Feyenoord zat in Pot 2 en heeft met Lazio een sterke tegenstander uit Pot 1 gekregen.

De Stadionclub hoefde, in tegenstelling tot vorig jaar in de Conference League, geen voorrondes te spelen om in een hoofdtoernooi terecht te komen. Vanwege de finaleplaats van vorig jaar stroomt Feyenoord nu direct in de groepsfase in en mag het het dit seizoen een treetje hoger gaan proberen. In het tweede Europese clubtoernooi wachten er dus wedstrijden tegen Lazio, Midtjylland en Sturm Graz.

Het treffen met Lazio is pikant, aangezien Feyenoord vorig jaar in de finale van de Conference League verloor van de andere club uit Rome en het laatste bezoek van Rotterdamse fans aan de Italiaanse hoofdstad veel heibel opleverde. Het Deense Midtjylland werd vorig jaar tweede in de competitie, op drie punten achterstand van kampioen Kopenhagen. Ook Sturm Graz eindigde als tweede in de competitie en dat is knap, aangezien RB Salzburg domineert in Oostenrijk. Sturm Graz was dus 'best of the rest'.

Vanwege het WK in november en december wordt de groepsfase van de Europa League in rap tempo afgewerkt. Op donderdag 8 september staat de eerste speelronde al gepland en vervolgens wordt er ook gespeeld op 15 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november. Dat zijn allemaal donderdagen. Op 7 november wordt er geloot voor de tussenronde en daar zijn de nummers twee van de Europa League-poules bij betrokken. Als Feyenoord eerste wordt, weet de Rotterdamse club pas in februari waar het aan toe is.