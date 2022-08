PSV stuit in Europa League op Arsenal en moet naar Noorwegen en Zwitserland

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 13:30 • Guy Habets • Laatste update: 13:46

PSV weet welke ploegen het zal ontmoeten in de groepsfase van de Europa League. De loting, die vrijdagmiddag werd verricht in het Turkse Istanbul, koppelde de Eindhovenaren aan Arsenal, Bodø/Glimt en FC Zürich. PSV zat in Pot 2 en heeft met Arsenal een zeer sterke tegenstander uit Pot 1 gekregen.

De Eindhovenaren stromen in de groepsfase van de Europa League in, omdat ze in de play-offs van de Champions League verloren van Rangers. Na een 2-2 gelijkspel op Ibrox werd er afgelopen woensdag in het eigen Philips Stadion met 0-1 verloren van de Schotten, die zich in het miljardenbal mogen laten zien en onder meer tegen Ajax gaan spelen. Voor PSV rest dus het tweede Europese clubtoernooi en wedstrijden tegen Arsenal, Bodø/Glimt en FC Zürich.

De confrontatie met the Gunners, die vorig seizoen vijfde werden in de Premier League en dit seizoen uitstekend zijn begonnen, is op papier de mooiste en de zwaarste voor PSV. Het Noorse Bodø/Glimt stuntte vorig seizoen in de Conference League door in de poulefase van AS Roma te winnen en vooral de uitwedstrijd op het kunstgras in het verre noorden van Noorwegen kan, als het koud is, een pittige zijn. Bij FC Zürich, dat vorig jaar verrassend kampioen van Zwitserland werd, spelen voormalig NEC'er Jonathan Okita en Feyenoord-target Wilfried Gnonto.

Vanwege het WK in november en december wordt de groepsfase van de Europa League in rap tempo afgewerkt. Op donderdag 8 september staat de eerste speelronde al gepland en vervolgens wordt er ook gespeeld op 15 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november. Dat zijn allemaal donderdagen. Op 7 november wordt er geloot voor de tussenronde en daar zijn de nummers twee van de Europa League-poules bij betrokken. Als PSV eerste wordt, weet de Eindhovense club pas in februari waar het aan toe is.