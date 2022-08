Van Nistelrooij tikt Veerman op de vingers: ‘Hoeft hij niet via media te doen’

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 11:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:45

Ruud van Nistelrooij is vrijdag tijdens het wekelijkse perspraatje teruggekomen op de woorden van Joey Veerman. De middenvelder uitte na de verloren Champions League-wedstrijd tegen Rangers (0-1) openlijk zijn onvrede over het feit dat hij als nummer 10 speelde. Volgens Van Nistelrooij zijn dat geen zaken om via de media te bespreken. De coach gaat binnenkort dan ook in gesprek met zijn pupil.

Veerman vormde tegen Rangers het middenveld met Erick Gutiérrez en Ibrahim Sangaré en kwam daardoor op een voor hem ongunstige positie terecht. De middenvelder heeft het liefst meer ruimte voor zich en kwam als nummer 10 dan ook niet uit de verf. "Ik ben gewoon een nummer 8", uitte hij zijn onvrede voor de camera's van RTL7. "Of ik ongelukkig ben op 10? Nee, ik doe mijn best waar ik word opgesteld. Maar ik speel liever op 8, dus misschien had ik daar iets meer kunnen doen."

Van Nistelrooij was van mening 'dat spelers bij zichzelf moeten beginnen en over zichzelf moeten praten.' Vrijdag kwam hij nogmaals terug op de kritische woorden van Veerman. "Ik zie hem zo meteen. Dan geef ik het goede voorbeeld om daar met hem persoonlijk over te spreken en niet via de media. Ik denk dat dat de duidelijkheid moet geven. Ik hoef het niet uit te diepen. Mocht er iets zijn met Joey, dan weet hij dat hij naar mij toe kan komen. Dat hoeft hij niet via de media te doen. Als hij niet naar mij komt, is het voor mij geen thema. Als hij dat wel doet, dan praten we erover. Dat is denk ik de manier waarop je met elkaar omgaat."

Van Nistelrooij heeft verschillende opties op het middenveld. Naast Veerman, Gutiérrez en Sangaré zou hij aankomende zondag, als PSV op bezoek gaat bij het eveneens ongeslagen Excelsior, ook nog kunnen kiezen voor Guus Til of Xavi Simons. Laatstgenoemde maakte indruk tegen Rangers, toen hij halverwege het duel binnen de lijnen kwam voor de geblesseerd uitgevallen Luuk de Jong. "Het was indrukwekkend hoe hij inviel. Wat hij deed en wat dit deed met het stadion. Echt heel knap voor zijn leeftijd", aldus Van Nistelrooij.