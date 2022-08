Unibet: een odd van 5.60 als Lukaku de score opent tegen Lazio!

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 12:00

Internazionale gaat vrijdagavond in de derde speelronde van de Serie A op bezoek bij Lazio. Beide ploegen zijn in het prille seizoen nog ongeslagen en hopen deze reeks verder voort te zetten. Weet de ploeg van trainer Simone Inzaghi in Rome zijn derde overwinning op rij te boeken? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Serie A-duel.

Lazio kwam vorige week zaterdag in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Torino. Het was de eerste keer in tien competitiewedstrijden dat i Biancocelesti het net niet wisten te vinden. Trainer Maurizio Sarri bleef ondanks het puntverlies wel ongeslagen, want Lazio opende het nieuwe Serie A-seizoen halverwege augustus met een 2-1 zege op Bologna. Lazio eindigde afgelopen seizoen op een vijfde plaats, waarmee de club zich verzekerde van de groepsfase van de Europa League.

Inzaghi zal niet met fijne herinneringen terugdenken aan het eerdere weerzien met zijn oude club in Stadio Olimpico. Afgelopen seizoen ging Internazionale op bezoek bij Lazio namelijk verrassend met 3-1 onderuit. I Nerazzurri zijn de nieuwe campagne echter begonnen met twee opeenvolgende zeges en reizen met het nodige vertrouwen af naar Rome. Inter kende een relatief makkelijk programma. Het ging tegen de promovendi Lecce (1-2) en Spezia (3-0) niet in de fout. Tijdens de competitiewedstrijd tegen Spezia werd het koppel Romelu Lukaku en Lautaro Martínez, dat Inter twee seizoenen geleden naar de landstitel schoot, herenigd.

Sergej Milinkovic-Savic wist tegen Inter al vijf keer eerder te scoren, tegen geen enkele andere club uit de Serie A vond de Servische middenvelder tot op heden zo vaak het net. Bij de bezoekers zijn de ogen natuurlijk gericht op Lukaku. De Belgisch international was trefzeker tijdens de seizoensouverture van Inter tegen Lecce en een week later gaf hij een assist op Martínez tijdens het duel met Spezia.

