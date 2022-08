Feyenoord haalt deadline niet en krijgt geen medewerking meer van FC Twente

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 10:43 • Guy Habets • Laatste update: 11:12

Ramiz Zerrouki mag niet meer weg bij FC Twente. Jan Streuer heeft volgens TC Tubantia aan de zaakwaarnemer van de middenvelder laten weten dat er uiterlijk donderdag nog tot verkoop over had kunnen worden gegaan. Nu Feyenoord zich voor die deadline niet gemeld heeft, gaat er niets meer gebeuren rond Zerrouki. In de laatste week is Twente niet meer van plan om te verkopen en dus blijft de controleur in Enschede.

Feyenoord kreeg vorige week al van Twente te horen dat het niet lang de tijd meer had om met een acceptabel bod voor Zerrouki te komen. Sindsdien had Streuer de Rotterdammers niet meer aan de telefoon. "Iedereen weet dat het in zo'n laatste week nog heel lastig is om zelf spelers te halen. We willen zelf ook sterk blijven. Met deze selectie moeten we een goed seizoen kunnen draaien en Feyenoord heeft alle tijd gehad. Ze hebben geloof ik al twaalf of dertien nieuwe spelers gehaald."

Zerrouki zelf gaf aan dat hij de stap naar Feyenoord graag zou maken. Toch moet hij zich opnieuw laten zien in de Grolsch Veste. "De club moet ook aan zichzelf denken", zegt Streuer daarover. De technisch directeur weet zeker dat zijn speler binnen afzienbare tijd alsnog een mooie stap gaat maken. "Ramiz is nog jong. Als hij een goed seizoen draait, dan komen er straks nog prachtige clubs voor hem."

Zerrouki speelde enkele jaren in de jeugd bij Ajax, waarna hij vertrok naar Twente. Daar wist de middenvelder in het seizoen 2020/21 definitief door te breken in de hoofdmacht. Zerrouki speelde reeds 74 officiële wedstrijden voor Twente, waarin hij goed was voor vier goals en drie assists. Met name onder Ron Jans bloeide Zerrouki op tot een belangrijke speler voor Twente. Sinds maart 2021 is hij international voor Algerije. In zestien interlandwedstrijden kwam Zerrouki tot één doelpunt.