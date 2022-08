Volgende klap voor PSV: Luuk de Jong voorlopig aan de kant

PSV moet het voorlopig stellen zonder Luuk de Jong. De spits viel afgelopen woensdag tegen Rangers geblesseerd uit en moet enkele weken herstellen, zo heeft Ruud van Nistelrooij te kennen gegeven. De blessure van De Jong is een nieuwe aderlating voor PSV, dat met Noni Madueke, Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius al drie aanvallers in de lappenmand had zitten. Laatstgenoemde is overigens op de weg terug en deed tegen Rangers een kwartier mee.

De blessure van De Jong leek in eerste instantie mee te vallen, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvaller enkele weken niet inzetbaar is voor de ploeg van Van Nistelrooij. "Het was een acuut moment. Dan weet je dat het om weken gaat", liet de PSV-coach vrijdag weten tijdens het persmoment. De Jong bleef tegen Rangers halverwege het duel in de kleedkamer achter nadat het in zijn kuit was geschoten en keerde na rust terug met een pak ijs om zijn onderbeen.

Ruud van Nistelrooij komt met slecht nieuws: Luuk de Jong is enkele weken uitgeschakeld bij @PSV ?? pic.twitter.com/X1xQ7mYO9x — ESPN NL (@ESPNnl) August 26, 2022

De Jong voegt zich met zijn blessure bij Fredrik Oppegård, Richard Ledezma, Mauro Júnior, Yorbe Vertessen, Noni Madueke en Olivier Boscagli, die eveneens in de lappenmand zitten. "Het herstel van Mauro verloopt moeizaam, ook dat heeft wat langer tijd nodig", aldus Van Nistelrooij. De Jong zou vervangen kunnen worden door Vinícius. De Braziliaan is zo goed als hersteld en kwam tegen Rangers een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Ismael Saibari, die na rust de spitspositie overnam van De Jong.

Volgens Van Nistelrooij heeft het geen zin om te lang stil te staan bij de uitschakeling in de Champions League. Volgens de coach moet het vizier op de Europa League en de Eredivisie. Te beginnen met komende zondag, als de Eindhovenaren op bezoek gaan bij het eveneens ongeslagen Excelsior. "Topsport is vallen en weer opstaan. We gaan door. Dat is voetbal, dat is topsport. Ik heb weer zin in de loting en in zondag", aldus Van Nistelrooij, die genoot van de invalbeurt van Xavi Simons. "Het was indrukwekkend hoe hij inviel. Wat hij deed en wat dit deed met het stadion. Echt heel knap voor zijn leeftijd."