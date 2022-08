Samuel Umtiti explodeert van emoties na heldenontvangst in Brindisi

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 10:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:34

Samuel Umtiti is donderdagavond getrakteerd op een heldenontvangst op de luchthaven van Brindisi. De van Barcelona overgekomen verdediger wordt komend seizoen voor een jaar gehuurd door de promovendus en kan nu al niet meer stuk bij de fanatieke aanhang. Het ontvangst zorgde voor een explosie van emoties bij de wereldkampioen. Umtiti barstte in tranen uit en bedankte de fans voor hun warme welkom.

Umtiti ging de afgelopen jaren door een emotioneel zware periode en werd voortdurend geteisterd door blessureleed. De verdediger werd gezien als een van de nieuwe steunpilaren bij Barcelona, maar heeft de hoge verwachtingen nooit waar kunnen maken. De Fransman miste zoveel wedstrijden dat zijn krediet als topspeler opraakte en hij steeds minder in de selectie werd opgenomen door de Catalaanse grootmacht. Wel ging hij bij zijn contractverlenging akkoord met een salarisverlaging.

?? Un fichaje de la 'Lecce' Umtiti llega a su nueva ciudad y no se esperaba este recibimiento ni él... ?? pic.twitter.com/PuJmVZspUb — MARCA (@marca) August 25, 2022

Door het vertrek van Umtiti heeft Barcelona de mogelijkheid om Jules Koundé in te schrijven in LaLiga. Het salaris van Umtiti zal worden doorbetaald door Barça, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2026. Lecce heeft geen optie tot koop weten te bedingen. Umtiti arriveerde donderdagavond in Zuid-Italië op de luchthaven van Brindisi om zijn transfer naar Lecce af te ronden. Na een warm welkom te hebben gekregen van honderden fans, werd de verdediger overmand door emoties. Op beelden is te zien hoe de mandekker de tranen uit zijn ogen moet vegen.

Umtiti leek in een eerder stadium al onderweg naar Stade Rennes, maar zag de Franse club afhaken toen er geen akkoord kon worden bereikt over zijn salaris. Barcelona heeft met Lecce overeenstemming bereikt over een huurdeal met bonussen, die worden vastgesteld op basis van het aantal speelminuten dat de verdediger maakt. Pantaleo Corvino, die verantwoordelijk is voor de technische zaken bij Lecce, wist de deal in de afgelopen dagen af te ronden. Umtiti zag eerder om uiteenlopende redenen een transfer naar de Serie A stuklopen.