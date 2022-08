Ajax krijgt in Champions League mogelijk te maken met Cristiano Ronaldo

Ajax krijgt in de Champions League mogelijk te maken met Cristiano Ronaldo. De Portugese superster zou volgens Tuttosport en transferjournalist Gianluca Di Marzio in gesprek zijn met Napoli over een overstap. Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Ronaldo, bespreekt een verhuurperiode voor één seizoen en Victor Osimhen zou dan juist van Napoli naar Manchester United gaan.

In de Italiaanse sportkrant wordt gezegd dat er intern bij United al gesproken is over het verhuren van Ronaldo aan Napoli en dat dat gunstige gevolgen kan hebben voor the Mancunians. Trainer Erik ten Hag ziet namelijk wel brood in een samenwerking met Osimhen en door CR7 naar Napels te sturen, kan de Nigeriaan overgenomen worden. De Engelse club moet dan wel de portemonnee trekken, want naar verluidt kost Osimhen honderd miljoen en moet dat geld in drie termijnen worden overgemaakt.

United probeerde in eerste instantie om Ronaldo te verkopen, zodat het minder voor Osimhen neer zou hoeven tellen, maar daar gingen zowel Napoli als de Portugese aanvaller zelf niet mee akkoord. De Italiaanse club wil gewoon honderd miljoen voor zijn spits zien en Ronaldo is van plan om na dit seizoen weer terug te keren op Old Trafford, in de hoop dat er dan wel Champions League-voetbal gespeeld wordt. De meervoudig Ballon d'Or-winnaar wil dan ook niet dat er een optie tot koop in het huurakkoord wordt opgenomen.

Dat is voor Napoli geen probleem. Die club, en voorzitter Aurelio De Laurentiis in het bijzonder, dromen van de komst van Ronaldo en zien in hem het ontbrekende puzzelstukje dat nodig is om de poulefase van de Champions League te kunnen overleven. I Partenopei schat in dat Liverpool te sterk zal zijn, maar hoopt met Ajax en Rangers te kunnen strijden om de tweede plek achter de Engelse grootmacht. De ervaring van Ronaldo in Europese wedstrijden zou dan de doorslag moeten gaan geven voor het ambitieuze Napoli.