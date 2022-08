Van Bommel tempert hoge verwachtingen: ‘Zijn een club in opbouw’

Mark van Bommel en Royal Antwerp likken de wonden na de pijnlijke uitschakeling in de play-offs van de Conference League tegen Istanbul Basaksehir. De Belgen leken na de 1-1 van vorige week met een goede uitgangspositie de return in te gaan, maar strandden door een 1-3 nederlaag. Het was Van Bommel's eerste nederlaag als trainer van Antwerp. Na afloop kreeg hij onder meer vragen over de wissel van Vincent Janssen, die hij na een uur binnen de lijnen bracht voor doelpuntenmaker Michael Frey.

Van Bommel kwam met zijn ploeg in de tweede helft nog wel op gelijke hoogte vanaf de stip, maar moest vervolgens zijn meerdere erkennen. "We zijn een volwassen ploeg, maar moeten nog volwassener worden in dit soort momenten", aldus de Nederlandse coach. "Dit is uiteraard jammer, net zoals elk verlies. Nu moeten we tonen dat we volwassen zijn en zorgen dat we zondag ons niveau halen. Je wordt beter van dit soort wedstrijden en we gaan dit verlies samen bespreken. De teleurstelling is groot, maar we moeten hier goed mee omgaan want zondag moeten we naar Gent."

Volgens Van Bommel moet niet de indruk worden gewekt dat de ploeg meteen om alle prijzen meestrijdt dit seizoen. "We zijn nog steeds een club in opbouw", aldus Van Bommel, die in de competitie uitstekend is begonnen met vier overwinningen. "We willen zo snel mogelijk goed presteren. We zijn goed op weg en het is niet omdat we verliezen dat het project nu stopt. We wilden er graag bij zijn in de Conference League, maar jammer genoeg kan dat niet altijd. We hebben er alles aan gedaan, alleen kan je niet alles winnen. Dat zou wel helemaal te gek zijn."

Na afloop kreeg Van Bommel onder meer vragen over de wissel van Vincent Janssen. De spits begon op de bank, maar kwam er na een uur in voor Frey, die even daarvoor verantwoordelijk was voor de gelijkmaker. "Ik vond dat we iemand nieuw nodig hadden en daarom haalde ik Frey naar de kant. Janssen was zich al een tijd aan het opwarmen en ik vond dat ik die wissel moest maken. Daar zat verder niets achter." Volgens Janssen kan niet te lang worden getreurd. "Dit is eventjes moeilijk, maar het is pas onze eerste nederlaag. We moeten hier snel overheen en tonen dat we mentaal sterk zijn", aldus de spits.