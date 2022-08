‘United kijkt naar goedkope alternatieven en komt opnieuw uit bij Real’

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 08:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:08

In de jacht op een aanvallende versterking is Manchester United opnieuw uitgekomen bij Real Madrid. Na Casemiro is de Engelse grootmacht ook van plan om Marcos Asensio los te weken bij de Koninklijke, schrijft The Telegraph. De Spanjaard dient als goedkoper alternatief voor Antony en Cody Gakpo en moet rond de dertig miljoen euro kosten. Carlo Ancelotti lijkt echter niet mee te willen werken aan een transfer en heeft aangegeven Asensio graag te willen behouden.

United is al een tijdje op zoek naar een kwaliteitsimpuls voor de voorhoede. Onder meer Edinson Cavani vertrok, terwijl er nog geen grote naam kon worden binnengehaald. Antony en Gakpo staan nog altijd hoog op het wensenlijstje, maar gezien de deadline die nadert kijkt Erik ten Hag ook naar alternatieven. Een van hen zou Asensio zijn. De 26-jarige buitenspeler, die in de Spaanse hoofdstad nog een contract heeft tot volgend jaar zomer, is doorgaans niet verzekerd van zijn plek in het elftal van Ancelotti.

Ten Hag zou op het punt staan om een bod voor te bereiden van dertig miljoen euro, terwijl Ancelotti meer verlangt. De Italiaan is niet van plan om zijn aanvaller zomaar te laten gaan en heeft al aangegeven hem het liefst te willen behouden. United is van mening dat het Asensio kan overtuigen van een overstap naar de Premier League, zij het met een aanzienlijk salaris, zoals dat bij Casemiro ook zijn vruchten heeft afgeworpen. Laatstgenoemde, die vijf keer de Champions League won met Real, strijkt bij United een dubbel salaris op.

Voor Asensio zou een stap naar United zijn eerste buitenlandse avontuur betekenen. De buitenspeler, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, staat sinds 2014 onder contract bij Real. Bij de Koninklijke kwam hij tot dusver tot 236 officiële wedstrijden, waarin hij 49 keer wist te scoren en 24 als aangever fungeerde. Asensio won met Real onder meer drie keer de Champions League, drie keer de landstitel en drie keer het WK voor clubteams. Namens Spanje staat hij op 26 interlands.