Timber: ‘Pasveer maakte daar al een opmerking over in de WhatsApp-groep’

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 07:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:42

Ajax weet welke clubs het treft in de groepsfase van de Champions League. Donderdagavond kwamen Liverpool, Napoli en Rangers FC uit de koker tijdens de loting. Het duel met de Schotten is voor Calvin Bassey een bijzondere, terwijl Jurriën Timber vooral uitkijkt naar de ontmoeting met Liverpool. De centrale verdediger zinspeelt op revanche tegen Darwin Núnez. De spits dompelde Ajax afgelopen seizoen in rouw door Benfica bij de hand te nemen.

Timber heeft geen flauw idee wat de kansen zijn van Ajax. "Ik vind dat lastig te zeggen. Het zijn moeilijke ploegen in een leuke poule en leuke wedstrijden. We gaan het zien. Ik heb wel ambities en ga voor het hoogst haalbare", vertelt de Oranje-international tijdens het persmoment na de loting. "Het is een zware poule, maar het zijn leuke ploegen om tegen te spelen. De uitwedstrijden worden supermooi. Ik las dat Napoli de afgelopen twee jaar ongeslagen is in Champions League-thuiswedstrijden. Liverpool heeft natuurlijk de finale gehaald en Rangers deed dat in de Europa League."

In het seizoen 2020/21 stuitte Ajax eveneens op Liverpool in de groepsfase van het miljardenbal. Beide duels gingen destijds met 1-0 verloren. "We speelden allebei de duels best wel goed", weet Timber zich nog te herinneren. "Ik denk dat we nu niet de favoriet zijn, maar ik zie Liverpool-Ajax en Ajax-Liverpool wel als mooie tests." De verdediger verheugt zich onder meer op de strijd met Núnez. De van Benfica overgekomen spits moet dit seizoen voor de doelpunten zorgen bij the Reds. "Ik dacht er wel meteen aan. Het is de bedoeling dat ik hem nu wel de baas ben."

Voor Bassey wordt het duel met Rangers de meest bijzondere. De mandekker kwam deze zomer over van de Schotse club en treft dus veel oude bekenden. "Remko Pasveer maakte daar al een opmerking over in de WhatsApp-groep", aldus Timber. Het Rangers van Giovanni van Bronckhorst was in de play-offs van de Champions League over twee duels nipt te sterk voor PSV, waardoor de Eindhovenaren veroordeeld zijn tot de Europa League. Het is het vierde jaar op rij dat PSV niet doorstoot tot de groepsfase van de Champions League.