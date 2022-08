Pröpper sprak spelers van Fiorentina persoonlijk aan: ‘Doe wat!’

Voor FC Twente zit het Europese seizoen erop. De Tukkers bleven donderdagavond in de play-offs van de Conference League steken op een 0-0 gelijkspel tegen Fiorentina, nadat een week eerder met 2-1 werd verloren. Grote smet op de avond waren enkele ongeregeldheden op de tribune De Italiaanse fans lieten zich van hun slechtste kant zien door vanuit het uitvak met vuurwerk naar beden te gooien in een vak met kinderen. Aanvoerder Robin Pröpper nam daarop het heft in eigen handen door spelers van Fiorentina persoonlijk aan te spreken.

De avond voor het Europese treffen ging het al mis in de binnenstad van Enschede en zochten supportersgroepen van beide clubs elkaar op voor een confrontatie. Donderdagavond tijdens de wedstrijd gingen die spanningen door, met als dieptepunt het vuurwerkincident. TC Tubantia meldt dat het ook na de wedstrijd onrustig bleef rond het stadion en in de binnenstad. In totaal zijn elf mensen aangehouden en drie agenten lichtgewond geraakt. Het is niet bekend of de aangehouden personen Twente-supporters of aanhangers van Fiorentina zijn.

"Het is ongelooflijk. Support is mooi en het is mooi om te zien dat het leuk is, maar dat het zo uit de hand loopt dat er vuurwerk in een vak wordt gegooid met kinderen...", reageert Pröpper op de ongeregeldheden. Zowel in de eerste als de tweede helft moest het duel kortstondig worden stilgelegd door de wanordelijkheden. "Het is schandalig. Ik heb het ook tegen de spelers van Fiorentina gezegd: 'Doe wat, want dit slaat nergens op.' Dit hoort niet op een voetbalveld thuis. Het is ongelooflijk dat dit nog moet gebeuren. Waardeloos."

Volgens Pröpper had FC Twente het verdiend om door te stoten naar de groepsfase van de Conference League. "Het is ongelooflijk dat we zoveel steun krijgen, dat geeft ons zoveel kracht", doelt de captain op de steun van de uitverkochte Grolsch Veste. "Het is zonde dat je zo'n goede pot speelt. We geven misschien drie kansjes weg, maar waren negentig minuten de bovenliggende partij. Dan moet je het afmaken en het publiek belonen. Ik denk dat we het verdiend hadden om door te gaan. Dit hoort ook gewoon in Europa thuis."