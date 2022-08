VZ 5: Ajax belandt in lastig transferparket; Memphis ziet optie verdwijnen

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 00:00

FC Twente komt net tekort tegen Fiorentina

FC Twente is donderdagavond uitgeschakeld in de play-offs van de Conference League. De club uit Enschede kwam tegen Fiorentina niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Door de 2-1 overwinning van de Italianen in eigen huis van vorige week is FC Twente uitgeschakeld. Het duel in de Grolsch Veste werd meerdere keren stilgelegd wegens het gooien van vuurwerk door de Fiorentina-supporters richting de thuisvakken.

AZ doet wat het moet doen tgen Gil Vicente

AZ heeft zich donderdagavond geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders wonnen op bezoek bij Gil Vicente met 1-2 en kunnen zich daardoor gaan opmaken voor de loting van vrijdagmiddag. Hakon Evjen en Tijjani Reijnders waren de doelpuntenmakers voor AZ, dat ook nog twee keer de paal raakte.

Ajax in zware groep tegen Liverpool, Napoli en Rangers

Ajax is donderdagavond terechtgekomen in Poule A van de Champions League. De ploeg van Alfred Schreuder zat bij de loting zelf in Pot 1 en neemt het in de groepsfase van het miljardenbal onder meer op tegen Liverpool, de ploeg die uit Pot 2 kwam. Ook Napoli en Rangers zitten in de poule van Ajax.



De onderhandelingen tussen Ajax, Ziyech en Chelsea zitten ‘muurvast’

De onderhandelingen tussen Ajax en Chelsea over Hakim Ziyech zitten vast. Dat schrijven Voetbal International en De Telegraaf. Zij weten dat Ziyech en Chelsea niets voelen voor een verhuur van één seizoen. Dat is de constructie waar Ajax momenteel op inzet. De zware onderhandelingen zijn ook slecht nieuws voor Antony, die daardoor waarschijnlijk niet naar Manchester United zal mogen verkassen.

Depay treuzelt te lang en krijgt nul op het rekest; Juve haalt Milik

Arkadiusz Milik is de nieuwe spits van Juventus. Fabrizio Romano weet zeker dat de Poolse spits de overstap van Olympique Marseille naar la Vecchia Signora gaat maken en meldt verder dat Juve twee miljoen betaalt om Milik het eerste seizoen te huren. Daarna heeft de club uit Turijn een niet verplichte optie tot koop van acht miljoen euro.

