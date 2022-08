AZ betreedt coëfficiëntengoudmijn en krijgt luxepositie bij Potindeling

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 00:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:11

AZ deed donderdagavond wat het moest doen en schakelde het Portugese Gil Vicente (1-2 winst) uit in de play-offs van de Conference League. De ploeg van Pascal Jansen belandt vrijdag bij de loting voor de groepsfase in de uiterst gunstige Pot 1, waardoor de kans groot is op een relatief eenvoudige poule. De Conference League kan voor Nederland opnieuw een coëfficiëntengoudmijn worden, zoals het dat vorig jaar ook al was. De loting begint vrijdag om 14.30 uur.

Op basis van de coëfficiënt van AZ, die met 28,500 hoog is voor Conference League-begrippen, wordt een plek in Pot 1 afgedwongen. Daarin zitten ook Villarreal, FC Basel, Slavia Praag, AA Gent, Istanbul Basaksehir, Partizan Belgrado en West Ham United, clubs die AZ dus sowieso zal ontlopen.

Potindeling Conference League

CLUBS IN POT 1 LAND COËFFICIËNT Villarreal Spanje 78,000 FC Basel Zwitserland 55,000 Slavia Praag Tsjechië 52,000 AZ Nederland 28,500 AA Gent België 27,500 Istanbul Basaksehir Turkije 25,000 Partizan Servië 24,500 West Ham United Engeland 21,328

CLUBS IN POT 2 LAND COËFFICIËNT CFR Cluj Roemenië 19,500 Molde FK Noorwegen 19,000 FCSB Roemenië 17,000 Fiorentina Italië 15,380 FC Köln Duitsland 15,042 Hapoel Beer-Sheva Israël 14,000 Apollon Cyprus 14,000 Slovan Bratislava Slowakije 13,000

CLUBS IN POT 3 LAND COËFFICIËNT OGC Nice Frankrijk 12,016 Anderlecht België 11,500 Zalgiris Litouwen 8,000 Austria Wien Oostenrijk 7,770 Hearts Schotland 7,380 Shamrock Rovers Ierland 7,000 Sivasspor Turkije 6,500 FC Vaduz Liechtenstein 6,500

CLUBS IN POT 4 LAND COËFFICIËNT SC Dnipro-1 Oekraïne 6,360 Lech Poznan Polen 6,000 FC Slovácko Tsjechië 5,560 Silkeborg IF Denemarken 5,435 Djurgårdens IF Zweden 4,575 Pyunik Yerevan Armenië 4,250 RFS Riga Letland 4,000 FC Ballkani Kosovo 1,633

Van Pot 2 zullen de Alkmaarders hopen om niet tegen Fiorentina uit te moeten komen. De Italianen rekenden donderdag in de play-offs af met FC Twente (0-0). Verder zitten in Pot 2: CFR Cluj, Molde FK, FSCB (het voormalige Steaua Boekarest), FC Köln, Hapoel Beer-Sheva, Apollon Limassol en Slovan Bratislava.

OGC Nice overleefde in de play-offs ternauwernood tegen Maccabi Tel Aviv (2-0 na verlenging) en verdient daarmee een plek in Pot 3. Daarin zitten ook Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor en FC Vaduz. John van den Brom komt met Lech Poznan terecht in Pot 4 en maakt zich dus op voor een relatief zware loting. De overige ploegen in de Pot zijn: SK Dnipro-1, FC Slovácko, Silkeborg IF, Djurgårdens IF, Pyunik Yerevan, RFS Riga en FC Ballkani.