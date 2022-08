Feyenoord wordt door tien man veroordeeld tot ongunstige Pot en komt bij PSV

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 00:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:40

Feyenoord is donderdagavond op het allerlaatste moment terechtgekomen in Pot 2 voor de loting van de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers waren dichtbij een plek in Pot 1, maar zagen die op de late avond naar Olympiacos gaan. De Grieken overleefden met tien man tot aan een penaltyserie tegen Apollon (1-1) en bereikten daarin de groepsfase. Feyenoord komt daardoor in Pot 2, waar ook PSV in plaatsneemt. De loting begint vrijdag om 13.00 uur.

In tegenstelling tot bij de Champions League wordt voor de loting van de Europa League volledig gekeken naar de clubcoëfficiënt: die worden van hoog naar laag verdeeld over vier potten. Feyenoord (coëfficiënt van 40,000) zat na de topprestatie van vorig seizoen op de rand van Pot 1 en 2, maar valt dus net aan de ongunstige kant. PSV (33,000) presteerde de laatste jaren niet al te best en was al vóór de play-offs van donderdag zeker van Pot 2.



Potindeling Europa League

CLUBS IN POT 1 LAND COËFFICIËNT AS Roma Italië 100,000 Manchester United Engeland 105,000 Arsenal Engeland 80,000 Lazio Italië 53,000 Sporting Braga Portugal 46,000 Rode Ster Belgrado Servië 46,000 Dinamo Kyiv Oekraïne 44,000 Olympiacos Griekenland 41,000

CLUBS IN POT 2 LAND COËFFICIËNT Feyenoord Nederland 40,000 Stade Rennes Frankrijk 33,000 PSV Nederland 33,000 AS Monaco Frankrijk 26,000 Real Sociedad Spanje 26,000 FK Qarabag Azerbeidzjan 25,000 Malmö FF Zweden 23,500 Ludogorets Bulgarije 23,000

CLUBS IN POT 3 LAND COËFFICIËNT Sheriff Tiraspol Moldavië 22,500 Real Betis Spanje 21,000 FC Midtjylland Denemarken 19,000 FK Bodø/Glimt Noorwegen 17,000 Ferencváros Hongarije 15,500 Union Berlin Duitsland 15,042 SC Freiburg Duitsland 15,042 Fenerbahçe Turkije 14,500

CLUBS IN POT 4 LAND COËFFICIËNT Nantes Frankrijk 12,061 HJK Helsinki Finland 7,000 Sturm Graz Oostenrijk 7,770 AEK Larnaca Cyprus 7,500 Omonia Cyprus 7,000 FC Zürich Zwitserland 7,000 Union Sint-Gilloise België 6,120 Trabzonspor Turkije 5,500

In Pot 1 zitten met Arsenal, Manchester United, AS Roma en Lazio vier zeer aansprekende namen. Op sportief gebied zullen PSV en Feyenoord echter liever Sporting Braga, Rode Ster Belgrado, Dinamo Kyiv of Olympiacos loten. PSV zal tevreden vaststellen dat Real Sociedad en AS Monaco, tegenstanders die het afgelopen jaar al werden getroffen, net als de Eindhovenaren in Pot 2 zitten en daardoor geen mogelijke opponent zijn.

In Pot 2 zitten naast de genoemde clubs ook nog Stade Rennes, Real Sociedad, FK Qarabag, Malmö FF en Ludogorets. In Pot 3 komende de volgende clubs terecht: Sheriff Tiraspol, Real Betis, FC Midtjylland, FK Bodø/Glimt, Ferencváros, Fenerbahçe en twee Bundesliga-clubs: Union Berlin en SC Freiburg. Trabzonspor, de andere Turkse deelnemer, neemt door een lage coëfficiënt plaats in Pot 4. Daarin zitten ook Nantes, HJK Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia Nicosia, FC Zürich en Union Sint-Gilloise.